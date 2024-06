O nouă companie uriașă face angajări în România. Sunt 100 de posturi disponibile, salariile sunt foarte bune

La finalul lunii mai, un important brand străin prezent în țara noastră a anunțat un val important de angajări. Într-o primă fază vor apărea 100 de posturi, apoi, din 2025, numărul se va dubla.

Angajări anunțate de o mare companie prezentă în România. Sunt 100 de posturi disponibile

În urmă cu exact 30 de ani, . Istoria austriecilor în țara noastră a început în momentul în care Grupul Bancar Austriac Raiffeisen a deschis o reprezentanță în București.

Din 1998, aceasta a fost transformată în subisidiara Raiffeisenbank (România). Erau oferite servicii și produse pentru companii. Raiffeisen Bank România, structura existentă și în prezent, a rezultat din fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două entități deținute la acel moment de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank (România) și Banca Agricolă Raiffeisen S.A..

La ora actuală, Raiffeisen Bank are peste 4.800 de angajați și oferă servicii pentru peste 2,2 milioane de clienți. Sunt aproape 300 de agenții Raiffeisen Bank în România.

De la 1 iulie 2024, pe piața muncii din România va apărea oficial Raiffeisen Tech. Vorbim de o nouă companie de IT pentru industria bancară. Ea va oferi servicii de IT pentru Raiffeisen Bank România, dar și pentru restul entităților din cadrul grupului Raiffeisen Bank.International.

”Am lansat Raiffeisen Tech cu viziunea să devenim principalul partener pentru soluții de tehnologie al grupului Raiffeisen Bank International și mizăm pe capacitatea echipei nou formate de a dezvolta cele mai performante produse și soluții, care să susțină în continuare inovația în industria bancară”, spune Diana Andrei, General Manager, Raiffeisen Tech.

Românii cu abilități profesionale pe zona IT trebuie să știe că austriecii creează și 100 de locuri de muncă. Asta până la finalul anului în curs. Apoi, de anul viitor numărul acestora va ajunge la aproape 200. Se poate lucra și de la distanță.

”Compania promovează un mod de lucru flexibil, are un birou în București, astfel angajații din capitală vor putea opta pentru lucrul hibrid, însă există și posibilitatea de a lucra 100% de la distanță, în oricare oraș de pe teritoriul României”, se arată pe .

Salarii foarte bune oferite de Raiffeisen

de banca austriacă sunt confidențiale. De-a lungul timpului, mai mulți angajați au recunoscut sub protecția anonimatului cât câștigă lucrând în acest loc.

De exemplu, pe platforma au părut în ultimele luni o serie de venituri pe care le oferă austriecii. Astfel, un ofițer de conformitate are un salariu de 8.400 de lei, în timp ce un expert care se ocupă de persoane fizice are un salariu fix de 4.700 lei la care se adaugă bonuri în valoare de 600 de lei plus un bonus anual de încă 4.700 lei. Și mai mult primește un Security Engineer: 10.000 de lei net.