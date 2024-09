Află povestea Simonei, noua concurentă de la Mireasa. A trăit o iubire complicată și acum e pregătită pentru o nouă șansă la dragoste.

O nouă concurentă intră în casa Mireasa. Simona este antreprenoare și vine cu o poveste de dragoste controversată

Casa Mireasa și-a deschis astăzi porțile . Simona vine cu o poveste de dragoste ce a stârnit deja curiozitatea celorlalți participanți. Deși are un trecut amoros controverst, bruneta e hotărâtă să-și găsească sufletul pereche în cadrul show-ului matrimonial.

În fața camerelor de filmat, Simona a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre poveștile de dragoste frumoase pe care le-a trăit. Totuși, ea optimistă că își va găsi jumătatea.

La cei 26 de ani ai săi, Simona este o tânără ambițioasă din Brăila. Împreună cu familia sa, conduce o afacere în domeniul agriculturii, demonstrând spiritul său antreprenorial.

Vorbind despre trecutul său, Simona spune că a avut o copilărie lipsită de griji, marcată de prezența constantă a mamei sale. Relația strânsă cu mama sa rămâne un punct central în viața ei, fiind descrisă ca “totul” pentru Simona.

„Am o firmă alături de familia mea, ne ocupăm cu agricultura. (…) M-aș descrie un om hiperactiv, întotdeauna în căutare de nou. (…) Am avut o copilărie fericită, fără griji, o mamă mereu prezentă. Mama e un punct sensibil, mama e tot și am fost la un pas de a nu o mai avea. Are ambii rinichi căzuți, de la foarte multă muncă depusă pentru foarte mulți ani”, a declarat Simona, la Mireasa, potrivit

Simona a trăit o poveste de dragoste neobișnuită

Trecutul amoros al Simonei include o relație destul de controversată. Ea a fost implicată cu un bărbat mai în vârstă, care era deja într-o altă relație de lungă durată.

Simona recunoaște că a fost conștientă de la început de situația complicată în care se afla dar a acceptat să facă parte din acest triunghi amoros.

„Era o persoană mai în vârstă decât mine, cred că șapte sau opt ani între noi, într-o relație deja de opt, nouă ani. Am știut despre relația lui încă din momentul în care ne-am cunoscut. Eu am acceptat asta, nu știu să explic ce s-a întâmplat. (…) Am luat decizia de a o suna pe fata cu care era, de la ei din casă, spunându-i adevărul, și mai exact că locuiam la ei în casă de trei ani”, a povestit Simona, conform sursei citare.