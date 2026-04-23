O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului. Ce s-a întâmplat înaintea derby-ului cu Dinamo. Video

Rezultatele slabe obținute de Rapid în play-off au adus sub lumina reflectoarelor tensiuni între Costel Gâlcă și Alex Dobre. Totul a pornit de la declarațiile jucătorului de la finalul partidei cu FC Argeș, când acesta a ținut să critice strategia antrenorului. Ulterior, așa cum și a intrat abia pe parcurs în meciul cu Universitatea Craiova.

O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului

de după declarațiile oferite la finalul partidei cu FC Argeș, însă Costel Gâlcă nu a vrut să audă de aceste lucruri și l-a oferit pe atacant drept un exemplu negativ în fața tuturor. Mai mult decât atât, banderola lui Dobre a fost retrasă, iar apoi a fost lăsat pe bancă la startul partidei cu Universitatea Craiova, pierdută de Rapid cu 0-1.

Pe Rapid o așteaptă o partidă extrem de dificilă în etapa a 6-a din campionat, formația din Giulești deplasându-se pentru derby-ul cu Dinamo. Jucătorii se pregătesc din greu pentru meciul cu rivalii, astfel că antrenamentele au o intensitate aparte, iar în acest context a fost postat un videoclip pe rețelele de socializare.

Interesant este faptul că Costel Gâlcă s-a băgat alături de jucători la antrenament, iar la un moment dat a fost adversarul direct al lui Dobre. Rapid încă se află în obiectiv, însă o înfrângere cu Dinamo ar îndepărta-o din drumul către cupele europene. În schimb, în cazul unui succes, giuleștenii ar mai avea de abordat doar patru meciuri în actuala stagiune.

Rapid se luptă în continuare pentru cupele europene

Pentru Rapid urmează în continuare un final de sezon decisiv, în care giuleștenii încearcă să-și atingă obiectivul, calificarea în cupele europene. În funcție de rezultatele din semifinalele Cupei României, echipa lui Costel Gâlcă s-ar putea mulțumi și cu locul 4, poziție care ar duce la un baraj cu o formație din play-out.

Acest scenariu se va concretiza dacă trofeul Cupei României va fi câștigat de o echipă clasată în top 3 al play-off-ului SuperLigii. U Cluj este deja calificată în finală, iar a doua echipă din actul final va fi dată de semifinala Dinamo – Universitatea Craiova. După turul play-off-ului, formația din Giulești ocupă treapta a 4-a în clasament, cu 32 de puncte acumulate.