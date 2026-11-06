„O nouă Craiova Maxima este aici!” Editorial din tribună după 2-0 cu Egnatia

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Știința lui Coelho a strâns deja numărul de puncte totale din sezonul trecut al grupelor Conference (7) după doar jumătate din meciuri și mai are de cucerit un singur punct pentru o primăvară europeană mult-visată.

Universitatea Craiova nu le-a dat nicio șansă celor de la Egnatia. Cine au părut adevărații maneliști

, deși sunt cunoscuți drept o echipă ofensivă. Ca să găsim ultimul meci din acest sezon în care albanezii nu marcaseră, trebuie să ne întoarcem până pe 20 august, în play-off-ul acestora pentru Europa League contra norvegienilor de la Lillestrom (0-0).

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Totuși, cu „piramida” deja clasică așezată de Coelho în fața lui Popescu (Romanchuk, Stevanovic, Screciu și Băluță „ancoră” în fața lor), românii au blocat iarăși, la fel ca în campionat, orice cale de acces către poartă. Nu doar apărarea a fost beton, ci și atacul, cu un Cicâldău iarăși în zi de grație deși a fost distribuit în banda dreaptă (în oglindă cu Baiaram) și cu Bancu și Mora oameni-cheie în superioritățile ofensive.

De altfel, ambele goluri au plecat de la căpitan. La primul, Nicușor a centrat perfect pentru un cap al lui Assad respins de portarul albanez și urmărit excelent de Cicâldău, care a catapultat mingea în „acoperișul” porții, în stilul lui Viorel Moldovan cu Germania la Euro 2000. La al doilea, un Bancu apărut iarăși în poziție de mijlocaș central / inter (tot în stil deja clasic Coelho) a emis un trasor sol-aer de la 27 de metri care s-a oprit lângă bara unui portar care a părut el însuși uimit de calitatea șutului. Pe lângă golurile în sine, Baiaram, Cicâldău și mai ales Assad (scăpat singur cu portarul în prelungirile primei părți) au mai avut ocazii foarte bune, dar nematerializate. Cert e că oltenii puteau intra lejer cu 4-0 la cabine.

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În partea a doua, Coelho a reglat-o „din ambreiaj” și a părut să exerseze scheme noi de joc

Cum ne-a obișnuit deja, Coelho calmează jocul și pare să-și menajeze jucătorii după prime reprize în forță, mai ales în meciurile cu adversari clari inferiori valoric, iar Egnatia pare la distanță mare de Craiova în acest moment. Portughezul a improvizat iarăși în ultima jumătate de oră, cu Teles pe o altă poziție nouă, extremă stânga în locul lui Baiaram, și i-a îndemnat pe Bancu și Mora să facă schimb de locuri pentru câteva acțiuni ofensive. Preocupată mai mult să exerseze scheme și trasee noi, Craiova nu a mai înscris, deși părea destul clar c-o mai putea face, dar tot a încheiat etapa a 3-a grupelor pe un loc 8 pe care, dacă l-ar păstra, s-ar califica direct în optimile competiției.

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Încă un punct pentru calificare sigură în play-off, dar cu măcar 5 am putea merge direct în optimi

Practic, Universității îi mai trebuie un singur egal din cele trei meciuri rămase (deplasări cu Brighton și Kairat, apoi acasă cu Copenhaga) pentru a fi sigură de calificarea în primăvara europeană, în play-off-ul care ține practic loc de „șaisprezecimi”.

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Totuși, dacă Știința ar reuși de exemplu să învingă și în Kazakhstan, dar și acasă pe Copenhaga, ar reuși ceva cu adevărat excepțional: , adică de un loc direct în optimile competiției, ceea ce ar face-o să evite o dublă manșă la final de februarie 2027 și să joace direct cu una dintre câștigătoarele „play-off-ului”. Dacă ne uităm pe clasamentul sezonului trecut, s-a mers direct în optimi și cu 12 puncte, deci Craiova ar putea teoretic să fie acolo și cu două egaluri și o victorie, dar asta ar însemna să smulgă măcar un punct la Brighton.

Atmosfera: cam puțini, dar buni și fericiți

Ușor dezamăgitor pentru un meci de grupe europene, în tribunele de pe Oblemenco au fost doar 15.000 de suporteri. Aceștia însă și-au susținut cu multă dedicare echipa, iar Peluza Nord a afișat la începutul partidei un nou banner care va intra în istoria grupării:

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„Am adormit ascultând povești despre Maxima / Visând la vremuri ce păreau de neatins / Suntem generațiile care astăzi trăiesc / Tot ce bătrânii ne-au descris”

Într-adevăr, fanilor Universității nu le mai e rușine s-o spună răspicat, cu tot mai multă încredere în glas: , cu Bancu în rolul ocupat odinioară de Balaci sau Oblemenco, iar acesta pare să fie abia începutul acestui nou vis oltenesc. De dragul nostalgiei trecutului, dar și al mândriei prezentului, merită să ne amintim că ultima oară când Universitatea s-a calificat în primăvara europeană a fost chiar în apogeul „Maximei”, în anul 1983. Feeling happy yet? 🙂