O nouă creștere de pensii de la 1 octombrie 2024. Milioane de români primesc bani în plus, pe lângă suma de la recalculare

Data de 1 octombrie 2024 a venit cu o nouă creștere de pensii pentru mai mult de 3 milioane de persoane din România. Sumele de bani primite în plus, pe lângă cele de după recalculare.

O nouă creștere a de pensii în România. A intrat în vigoare de la 1 octombrie pentru milioane de pensionari

, anul 2024 a adus deja trei măriri de venituri. Luna trecută, pensionarii au început să primească primele pensii recalculate distribuite de Poșta Română.

ADVERTISEMENT

Oficial, peste 3,8 milioane de vârstnici au avut parte de o majorare a pensiei din această toamnă. Datele Ministerului Muncii indică faptul arată că pentru aproape 500.000 de pensionari creșterea este de până în 100 de lei, în timp ce aproape 800.000 de pensionari încasează pensii mai mari cu peste 1.000 de lei.

Acum, o nouă creștere a milioane de pensii a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2024. S-a întâmplat asta după ce .

ADVERTISEMENT

Vizați de ultima măsură sunt peste 3 milioane de persoane. Conform legii, pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate cu 10%. Până la 1 octombrie, suma de la care se aplica impozitarea era de 2.000 de lei. Guvernanții au decis ca de la 1 octombrie să crească la 3.000.

Câți bani primesc în plus pensionarii? Ei bine, calculul este extrem de simplu. Să luăm cazul unui cetățean care are o pensie de 2.900 lei brut. De la 1 octombrie, seniorul are un câștig de 90 lei.

ADVERTISEMENT

Măsura se aplică și în cazul pensiilor peste 3.000 lei. Astfel, un pensionar care are un venit brut de 5.000 de lei, în luna septembrie a achitat un impozit de 10% din suma care trecea 2.000 de lei, adică 300 de lei.

Din această lună, același cetățean va plăti un impozit de 10% pentru suma ce trece de 3.000 de lei, adică 200 de lei. Iată, și pentru el, o creștere de venit de 100 de lei.

ADVERTISEMENT

După recalcularea de la 1 septembrie 2024, peste 1,2 milioane de cetățeni au ajuns la pensii între 2.001 lei și 3.000 de lei. Alți aproape 1,9 milioane de pensionari au pensii de peste 3.000 de lei, în urma recalculării.

Legea privind mărirea plafonului de impozitare, votată de Camera Deputaților

Pe 3 septembrie 2024, în Camera Deputaților s-a votat proiectul de lege care a majorat plafonul privind impozitarea pensiilor de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. S-au înregistrat 277 de voturi “pentru” și 3 abțineri.