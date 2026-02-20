O nouă decizie controversată aruncă în aer lupta la play-off în SuperLiga după Oțelul – UTA 2-2. Explicația lui Marius Avram

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați și UTA sunt două echipe ce se luptă pentru accederea în play-off, însă remiza din această etapă nu ajută pe niciuna dintre ele. Arădenii puteau da lovitura în ultimele minute, după ce Alin Roman a fost lovit de Paul Iacob în careu, însă arbitrul Flueran și cei din camera VAR au decis să nu dicteze lovitură de pedeapsă, deși faza a fost analizată.

Fază controversată în Oțelul Galați – UTA. Arădenii au cerut lovitură de pedeapsă

UTA a început foarte bine partida cu Oțelul Galați și a făcut rapid 2-0 în prima repriză, însă jocul elevilor lui Adrian Mihalcea a scăzut din intensitate odată cu trecerea minutelor. Cu toate că au intrat montați, jucătorii „Bătrânei Doamne” nu au putut menține același ritm timp de 90 de minute.

Oțelul a redus din diferență până la pauză prin Ștefan Bană, iar Conrado a restabilit egalitatea în minutul 66, din lovitură de la 11 metri. UTA a cerut și ea o lovitură de pedeapsă în minutul 84, însă Viorel Flueran nu a văzut nicio infracțiune din teren. Nici Horia Mladinovici, care s-a aflat în camera VAR, nu a întors decizia centralului, deși contactul dintre cei doi a existat.

Atacantul celor de la UTA a reușit să ciupească o minge în careu, în timp ce stoperul moldovenilor a avut o intrare întârziată și l-a lovit pe adversar în zona gleznei. În ciuda contactului clar, Flueran a făcut semn, după o analiză de câteva minute, că jocul poate continua. Deși Paul Iacob nu atinge mingea, Alin Roman este primul care îl calcă pe apărător, iar acest lucru poate constitui un motiv pentru care brigada de arbitri a decis să nu acorde penalty

În tensiunea meciului, Adrian Mihalcea a răbufnit în momentul contactului și a cerut penalty pentru echipa sa, ba chiar a cerut colaboratorilor săi să-i arate faza pe tabletă. și nu a susținut nici măcar o secundă că echipa sa ar fi meritat clar lovitură de pedeapsă.

Oțelul Galați a primit o decizie în favoarea sa în meciul cu Metaloglobus

Este a doua etapă consecutivă în care echipa lui Laszlo Balint se confruntă cu decizii controversate, însă care în final sunt în favoarea sa. În ultima partidă din SuperLiga României, contra celor de la Metaloglobus, oțelarii au primit un penalty după un contact destul de ușor între Abbey și Ștefan Bană.

Mai mult decât atât, locul contactului nu este deloc clar și pare mai degrabă în afara suprafeței de pedeapsă. după confirmarea lui Lucian Rusandu de la camera VAR.

Verdictul lui Marius Avram! Cum a comentat cele două faze de penalty din Oțelul – UTA 2-2

Marius Avram a comentat cele două faze în care s-a discutat despre penalty în Oțelul – UTA. Verdictul fostului arbitru FIFA este că ambele faze ar fi trebuit sancționate cu lovitură de pedeapsă, însă la faza din minutul 84 ar putea fi vorba de un ofsaid la Marius Coman. Atacantul arădean nu joacă mingea, însă se poate considera că influențează faza, blocându-l pe Paul Iacob să intervină:

„Din imaginile arătate la VAR nu se vede clar că mâna lovește mingea. Este o decizie luată mai mult pe intuiție. Eu am văzut ce imagini i-au fost prezentate. La faza din minutul 83 trebuie luate mai multe elemente în calcul. În primul rând, nu sunt sigur că nu a fost ofsaid la faza dinainte.

Dacă facem abstracție de ofsaid, pare că-l calcă. Nu se vede clar. Intervenția este a fundașului, iar atacantul pune piciorul acolo unde trebuia să-l pună. Este mai mult o ștergere ușoară cu gheata. Atacantul lovește mingea, iar fundașul îi ia picioarele cu totul. Din punctul meu de vedere este penalty, dar asta doar dacă nu a fost ofsaid înainte, dar asta ar fi obligat la o altă procedură”, a transmis Marius Avram, conform