O nouă decizie importantă de arbitraj în lupta pentru play-off. VAR, gol anulat după 4 minute de analiză în U Cluj – Csikszereda: Iulian Călin a dat și un penalty. Video

Un nou moment important din perspectiva arbitrajului cu implicații în lupta pentru play-off. În minutul 8 al meciului dintre U Cluj, echipă cu șanse mari la accederea în primele 6, și Csikszereda, ciucanii au marcat prin Eppel, dar reușita a fost ulterior anulată pe motiv de offside.
Fotbalistul oaspeților de pe Cluj Arena a punctat cu o lovitură de cap din șase metri după o lovitură liberă executată de pe partea stângă. Pe reluări s-a putut observa în principiu că el se afla într-adevăr în mod destul de clar în poziție neregulamentară în momentul executării fazei fixe respective.
În plus, momentul a fost influențat și de un coechipier al său, Kabashi, care se afla atunci în acea zonă, din nou în mod clar în offside, și l-a împiedicat pe Chipciu din a bloca lovitura de cap a lui Eppel.
Controversa s-a produs prin prisma faptului că, deși lucrurile păreau destul de clare, a fost nevoie de 4 minute de analiză în camera VAR pentru ca în cele din urmă să fie menținută decizia din teren luată de brigada condusă de Iulian Călin, respectiv anularea golului pentru offside.
Cel mai probabil, asistenții VAR nu au avut elemente clare pentru a contrazice decizia inițială, așa cum prevede protocolul în astfel de situații, întrucât, nu s-a putut realiza foarte bine trasarea acelor linii pentru a se determina exact pozițiile jucătorilor aflați în cauză.
Asta pentru că pe stop cadrul oferit de televiziunile care au transmis partida nu s-a putut distinge în mod clar poziția lui Chipciu în raport cu cei doi adversari ai săi, deoarece corpul lui nu se vedea în totalitate în scena respectivă. (AICI VIDEO)
Ulterior, „șepcile roșii” au reușit să marcheze de nu mai puțin de patru ori până la pauză, prin Macalou în minutul 25, Drammeh în minutele 32 și 39, respectiv Dan Nistor în minutul 37, după ce în primă fază ratase din penalty.