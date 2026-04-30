O nouă demitere de antrenor în Premier League! Steven Gerrard, principalul înlocuitor

Un nou antrenor pleacă din Premier League! Clubul englez Burnley a anunțat că s-a înțeles de comun acord cu Scott Parker pentru încetarea colaborării, la doar opt zile după retrogradarea din prima ligă. Tehnicianul a transmis un mesaj special suporterilor.

Burnley a rămas fără antrenor după retrogradarea matematică în Premier League

i. Echipa a retrogradat matematic pe 22 aprilie, după 0-1 cu Manchester City, rezultat care a confirmat revenirea în EFL Championship cu patru etape înainte de finalul stagiunii.

Cifrele explică perfect de ce s-a ajuns aici. Echipa lui Parker a avut una dintre cele mai slabe ofensive și a încasat aproape două goluri pe meci.

Steven Gerrard poate să îi ia locul lui Parker la Burnley!

Echipa va fi condusă de secundul Mike Jackson, însă clubul caută deja un nou antrenor. Nume precum Steven Gerrard sau Craig Bellamy sunt vehiculate în presa britanică. Fostul antrenor Scott Parker și-a luat la revedere de la suporteri.

„A fost o onoare imensă să conduc acest club în ultimii doi ani. Am trăit fiecare moment al acestei călătorii, dar simt că acum este momentul potrivit pentru ca ambele părți să meargă pe drumuri diferite. Privesc înapoi cu mândrie la ceea ce am realizat aici, mai ales la acel sezon memorabil 2024-2025, când am obținut promovarea. A fost o adevărată onoare să duc această echipă în Premier League”, a declarat antrenorul.