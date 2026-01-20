O nouă despărțire în fotbal. Atacantul celor de la AC Milan a părăsit-o pe femeia cu care are 4 copii

ADVERTISEMENT

Fanii au fost puși la curent cu o nouă despărțire în fotbal. Aceasta îl vizează pe atacantul celor de la AC Milan, Alvaro Morata. Sportivul în vârstă de 33 de ani a părăsit-o pe Alice Campello, femeia cu care este însurat din 2017.

Fotbalistul de la AC Milan, o nouă separare de soție

Alvaro Morata este iar în centrul atenției, după ce la începutul anului au apărut . La momentul respectiv a fost vechiculat și un nume, însă partenera de viață a negat totul.

Fotomodelul italian, în vârstă de 30 de ani, a susținut că este doar o prietenă de familie. În prezent, fotbalistul de la AC Milan ar fi luat o decizie neașteptată. Presa internațională susține că a părăsit căminul conjugal.

Ultimele zvonuri arată că trece printr-o nouă separare de Alice Campello de care s-a despărțit și în vara lui 2024. Au stat departe unul de celălalt aproximativ 5 luni, însă .

De această dată lucrurile par definitive pentru că sportivul nu mai stă în locuința din Milano. Alvaro Morata s-a mutat într-o casă aflată la distanță mică de imobilul în care a rămas femeia cu care are 4 copii, notează .

Până acum fotbalistul nu a făcut nicio declarație și nu a confirmat separarea, dar totul indică o tensiune în sânul familiei sale. Mai mult decât atât, jurnaliștii spanioli susțin că cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă separat.

Mesajul sportivului spaniol despre soția sa

Alvaro Morata și frumoasa blondină formează un cuplu de mulți ani. În ciuda zvonurilor legate de o nouă despărțire, sportivul de la AC Milan nu a șters fotografiile în care apare extrem de fericit alături de soția sa.

Cunoscutul fotbalist are numai cuvinte de laudă la adresa fotomodelului cu care este însurat din anul 2017. În iunie 2025 mărturisea, pe social media, că Alice Campello este femeia de care are nevoie în momentele dificile.

„La mulți ani iubirea vieții mele! 8 ani de la nuntă. Mulțumesc pentru tot. Sunt foarte mândru de tine și știi câtă nevoie am de tine!”, scria în vara anului trecut, Alvaro Morata, pe contul de Instagram.

Lăsând la o parte viața sentimentală, atacantul a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe importante. A jucat la Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid și Galatasaray. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a ibericului este de 8.000.000 de euro.

A fost selectat de 87 pentru naționala Spaniei, marcând 37 de goluri. Alvaro Morata are un obiectiv major pentru anul 2026, dorind să participe împreună cu Spania la Cupa Mondială. Sportivul nu este străin de campionatul spaniol, având în vedere că a jucat pentru Real Madrid și Atletico Madrid.