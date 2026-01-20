Sport

O nouă despărțire în fotbal. Atacantul celor de la AC Milan a părăsit-o pe femeia cu care are 4 copii

Un cuplu celebru din domeniul sportului trece printr-o nouă separare. Fotbalistul de la AC Milan a rupt legătura cu fotomodelul care i-a dăruit 4 copii.
Alexa Serdan
20.01.2026 | 18:20
O noua despartire in fotbal Atacantul celor de la AC Milan a parasito pe femeia cu care are 4 copii
Celebrul cuplu traversează o nouă despărțire. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii au fost puși la curent cu o nouă despărțire în fotbal. Aceasta îl vizează pe atacantul celor de la AC Milan, Alvaro Morata. Sportivul în vârstă de 33 de ani a părăsit-o pe Alice Campello, femeia cu care este însurat din 2017.

Fotbalistul de la AC Milan, o nouă separare de soție

Alvaro Morata este iar în centrul atenției, după ce la începutul anului au apărut informații despre o presupusă infidelitate. La momentul respectiv a fost vechiculat și un nume, însă partenera de viață a negat totul.

ADVERTISEMENT

Fotomodelul italian, în vârstă de 30 de ani, a susținut că este doar o prietenă de familie. În prezent, fotbalistul de la AC Milan ar fi luat o decizie neașteptată. Presa internațională susține că a părăsit căminul conjugal.

Ultimele zvonuri arată că trece printr-o nouă separare de Alice Campello de care s-a despărțit și în vara lui 2024. Au stat departe unul de celălalt aproximativ 5 luni, însă au mai dat o șansă poveștii lor de dragoste.

ADVERTISEMENT
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24.ro
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump

De această dată lucrurile par definitive pentru că sportivul nu mai stă în locuința din Milano. Alvaro Morata s-a mutat într-o casă aflată la distanță mică de imobilul în care a rămas femeia cu care are 4 copii, notează Hola.

ADVERTISEMENT
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar...
Digisport.ro
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”

Până acum fotbalistul nu a făcut nicio declarație și nu a confirmat separarea, dar totul indică o tensiune în sânul familiei sale. Mai mult decât atât, jurnaliștii spanioli susțin că cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă separat.

Mesajul sportivului spaniol despre soția sa

Alvaro Morata și frumoasa blondină formează un cuplu de mulți ani. În ciuda zvonurilor legate de o nouă despărțire, sportivul de la AC Milan nu a șters fotografiile în care apare extrem de fericit alături de soția sa.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul fotbalist are numai cuvinte de laudă la adresa fotomodelului cu care este însurat din anul 2017. În iunie 2025 mărturisea, pe social media, că Alice Campello este femeia de care are nevoie în momentele dificile.

„La mulți ani iubirea vieții mele! 8 ani de la nuntă. Mulțumesc pentru tot. Sunt foarte mândru de tine și știi câtă nevoie am de tine!”, scria în vara anului trecut, Alvaro Morata, pe contul de Instagram.

Lăsând la o parte viața sentimentală, atacantul a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe importante. A jucat la Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid și Galatasaray. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a ibericului este de 8.000.000 de euro.

A fost selectat de 87 pentru naționala Spaniei, marcând 37 de goluri. Alvaro Morata are un obiectiv major pentru anul 2026, dorind să participe împreună cu Spania la Cupa Mondială. Sportivul nu este străin de campionatul spaniol, având în vedere că a jucat pentru Real Madrid și Atletico Madrid.

Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova...
Fanatik
Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor”
Radu Drăgușin și Ioana Stan, ținute de peste 10.000 de euro! O celebră...
Fanatik
Radu Drăgușin și Ioana Stan, ținute de peste 10.000 de euro! O celebră stilistă ia la puricat hainele mirilor: „Se vede clar”
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
Fanatik
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'Valentin Ceaușescu a avut destul de multă minte' și a salvat legenda lui...
iamsport.ro
'Valentin Ceaușescu a avut destul de multă minte' și a salvat legenda lui Dinamo de la excluderea din fotbal: 'Era puțin nebun, își putea pierde cariera'
Cu ce echipă din România ține Ionuț Radu: „Tata pe ei îi preferă”
gsp.ro
Cu ce echipă din România ține Ionuț Radu: „Tata pe ei îi preferă”
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și...
Antena3 CNN
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan:
Digisport.ro
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după...
gsp.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Primul oraș din România care pregătește transport public gratuit VIDEO
Clever Media
Primul oraș din România care pregătește transport public gratuit VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!