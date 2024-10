O nouă despărțire în showbizul românesc. Înainte să anunțe separarea, pozau într-un cuplu fericit

O nouă despărțire marchează showbizul românesc. Un cuplu care își posta tot timpul iubirea și relația perfectă, a decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul a fost făcut în doar câteva cuvinte.

O nouă despărțire în showbizul românesc

Valerie Lungu și Alex Gilka formau un cuplu de multă vreme și aveau planuri serioase de viitor. La finalul anului trecut, și-au cumpărat un teren pentru noua lor casă, unde plănuiau să aibă și camera copiilor, chiar dacă vedeta spunea că nu

De altfel, cei doi mergeau adesea în vacanțe exotice, iar cu o oră înainte ca influencerița să anunțe despărțirea, bărbatul publica imagini de cuplu. El a distribuit un videoclip în care se sărutau, se luau în brațe și se țineau de mână.

Cu toate acestea, a anunțat scurt, în doar câteva cuvinte, faptul că ei au mers pe drumuri separate. Totuși, a promis că va reveni cu detalii.

„Eu și Alex am luat o pauză. O să vă povestesc mâine mai multe”, a scris Valerie Lungu pe contul său de Instagram în timpul zilei de luni, 14 octombrie 2024. Totuși, ea nu mai revenit asupra subiectului până la momentul publicării acestui articol.

La început, și-au ținut relația secretă

La începutul relației, Valerie Lungu și iubitul său au încercat să-și țină relația ascunsă de ochii lumii. Au făcut asta pentru că și-au dorit să vadă mai întâi cum merg lucrurile, însă nu au reușit să păstreze secretul prea mult timp.

În primele șase luni, au vorbit despre povestea lor de iubire doar cu apropiații. După ce s-au afișat în mediul online, mulți credeau că au relația perfectă și că nimic nu i-ar putea despărți.

„Cu cât mai mult mă ascund, cu atât mai mult se află. De ce îti este frică nu scapi. Am încercat și eu să ascund relația mea, jumătate de an și uite că nu am reușit. Am încercat cât mai mult să îmi apăr viața intimă.

Eram cumva la început și voiam să fim siguri pe noi, pe relația noastră . Oamenii, în mod normal judecă și de aceea am încercat să păstrez această parte a vieții mele mai ascunsă. Alex a fost foarte de acord cu chestia aceasta. Am avut luna noastră de miere, să spun așa”, a declarat Valerie Lungu pentru