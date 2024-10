O nouă despărțire șoc în showbizul românesc: „Relațiile ‘perfecte’ pe care le vedeți online nu sunt așa și în realitate”

O nouă despărțire în showbizul românesc. Iustin Chiroiu și Miruna Rumina și-au spus adio după câteva luni de relație. Prezentatoarea de radio și influencerul păreau că formează cuplul perfect, dar adevărul nu se vede în online, a subliniat tânărul.

Încâ o despărțire în showbizul românesc

Miruna Rumina și Iustin Chiroiu formau un cuplu de câteva luni, începându-și relația la scurt timp după ce . Prezentatoarea de radio și tânărul celebru pe TikTok erau admirați în mediul online.

ADVERTISEMENT

Toți credeau că au relația perfectă, pentru că asta afișau în videoclipurile publicate pe social media. Mai mult decât atât, colaborau și pe plan profesional, astfel că erau o echipă în toate.

Recent, însă, Iustin Chiroiu a fost surprins în club, dar fără Miruna. Tânăra care are propria emisiune la radio a fost anunțată de urmăritorii săi ce se întâmplă, ceea ce a condus la decizia lor de

ADVERTISEMENT

Iustin a ținut să sublinieze că ce se vede pe internet nu reflectă întotdeauna realitatea. „Eu și Miruna nu mai formăm un cuplu de ceva timp. Relațiile ‘perfecte’ pe care le vedeți online nu sunt așa și în realitate. A noastră a fost, eu zic de restul!

Pur și simplu ne dorim lucruri diferite de la viață, așa că am hotărât de comun acord să mergem pe drumuri separate. Nu știam dacă să facem acest lucru public, dar ne-am dat seama că suntem datori să anunțăm și treaba asta din moment ce ne-am afișat atâta timp împreună.

ADVERTISEMENT

Și după ce m-ați ‘pârât’ la ea de pe conturi anonime că am mers în club acum o săptămână, mi-am dat seama că trebuia să vă spunem mai devreme. Apreciem grija oricum”, a scris despre despărțirea de Miruna.

Ce spune tânăra

La rândul său, Miruna a dezvăluit pe contul său de TikTok că ea și Iustin au rămas în relații bune și că hotărârea a fost luată de comun acord. Tânăra a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său iubit.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că este foarte amuzant, talentat și așa mai departe. Și el consideră același lucru despre mine că altfel mă supăr. Am rămas în termeni super ok. Am mai primit mesaj de la voi în care spuneați că ne-ați văzut singurei. E ok pentru că eram despărțiți. Am așteptat întâi să fim noi bine cu noi și, ulterior, să vă spunem și vouă”, a transmis realizatoarea de radio.