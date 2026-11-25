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Moartea fostului atlet Domenico Marcel Menis vine într-o perioadă neagră pentru clubul Dinamo, care l-a pierdut și pe fostul mare fotbalist Dudu Georgescu. Menis a fost fratele fostei mare sportive Argentina Menis, decedată și ea în urmă cu trei ani.

A murit un sportiv de legendă al clubului Dinamo

Trista veste a trecerii în neființă a lui Domenico Marcel Menis a fost dată pe rețelele de socializare de Ionel Culina, . Fostul atlet a fost cunoscut și pentru faptul că la finalul anilor ’80 a fost șoferul autocarului pentru marea echipă de fotbal din Ștefan cel Mare.

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”S-a stins Domenico Marcel Menis. Suflarea dinamovistă l-a pierdut în acest Brumar trist pe Domenico Marcel Menis, 84 de ani. Născut pe 22 martie 1942, Domenico a făcut atletism de performanță la Dinamo și a fost șoferul clubului la finalul anilor ’80.

Fratele atletei Argentina Menis, medaliată cu argint la proba de aruncare a discului la Olimpiada de la Munchen (1972), a condus autocarul generației oprită de Liverpool în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

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Atleta Argentina Menis s-a stins din viață în urmă cu 3 ani și a fost înmormântată cu onoruri militare în Cimitirul Bellu Catolic. Tot în această lună, și a lăsat în urmă un gol imens în inima clubului din Ștefan cel Mare. Dumnezeu să-i odihnească!”, a fost postarea făcută de Ionel Culina pe contul de Facebook, după decesul lui Domenico Marcel Menis.

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Mircea Rednic, amintiri fabuloase cu Domenico Marcel Menis

Fost jucător și antrenor la Dinamo, Mircea Rednic, s-a arătat extrem de afectat de moartea lui Domenico Marcel Menis și și-a amintit că întotdeauna în autocarul echipei mirosea ca într-o parfumerie.

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”A apărut informația pe grupul nostru intern de WhatsApp, al fostelor glorii ale clubului. O veste tristă, așa e, când se duce unul dintre ai noștri… Era un băiat extraordinar, un om tare bun. Îmi aduc aminte cu plăcere că autocarul era lună cât a fost el șofer, iar noi glumeam că este parfumerie înăuntru.

Dădea cu tot felul de odorizante, vă dați seama că nici nu se găseau pe vremea aia. Dar era foarte apropiat de noi, jucătorii, spunea că vrea să ne simțim bine atât pe teren, cât și în afara lui. Eram o familie frumoasă, măcar să-l amintim acum pe Domenico. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Rednic, pentru .