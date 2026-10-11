O nouă dramă pentru Vinicius Junior! Starul lui Real este recidivist

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Au format un cuplu timp de un an, însă Vinicius Junior s-a despărțit din nou de iubita sa, Virginia Fonseca. Drama din viața amoroasă vine la scurtă vreme după un eșec în carieră. În meciul cu Villarreal a fost eliminat după ce i-a fost anulat un gol. Prin urmare, jucătorul ratează El Clasico împotriva lui FC Barcelona!

Vincius Junior și Virginia Fonseca, o nouă separare

Vinicius Junior (26 ani) a fost , pentru gestul făcut înainte de startul meciului dintre Elche și Real Madrid. Fotbalistul nu este singurul care a scandalizat Spania, Kylian Mbappe fiind la rândul său pus la zid pentru faptul că nu a respectat momentul de susținere pentru Ceuta.

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Cei doi sportivi și-au scos tricourile și mesajul nu s-a văzut în totalitate. În același timp s-au asigurat că nu vor primi vreo sancțiune pentru nerespectarea deciziei luate pentru a-și arăta sprijinul pentru oamenii din zona respectivă. În plus, . Jucătorul nu o duce tocmai bine nici în planul sentimental. Trece printr-o nouă separare.

E a doua oară de la începutul anului când fanii descoperă că se desparte de Virginia Fonseca (27 ani). Ruptura a fost făcută publică prima oară de un blogger de origine braziliană, în cursul zilei de sâmbătă, 10 octombrie 2026. Despărțirea a fost confirmată acum de către reprezentanții influenceriței și femeii de afaceri din Brazilia.

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„Virginia Fonseca și Vini Jr. nu mai sunt împreună. Nu a existat niciun conflict, niciun argument, doar înțelegerea că nu vor mai continua în cuplu”, se arată în declarația relatată de . Se pare că au decis să o ia pe drumuri separate într-un mod discret și pe cale amiabilă. Vinicius Junior și frumoasa blondină au pus capăt poveștii de dragoste la mai puțin de o lună de când au dezvăluit că au schimbat inele de angajament. Mai mult, vedeta ar fi fost văzută deja fără bijuteria prețioasă.

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Vinicius Junior și Virgina Fonseca, o relație presărată cu despărțiri

Între Vinicius Junior și Virginia Fonseca este a doua separare de la începutul anului. Reprezentanții blondinei insistă că între cei doi parteneri de viață nu a fost niciun scandal. Până acum niciunul dintre ei nu a făcut vreo declarație pe marginea subiectului, legătura lor fiind una cu suișuri și coborâșuri. Cei doi au început să se întâlnească pentru prima oară în 2025, dar confirmarea că sunt împreună a venit în luna octombrie a aceluiași an. De-a lungul timpului au existat numeroase discuții aprinse.

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La un moment dat vedeta l-a acuzat pe sportiv că a fost infidel. Însă, se pare că au trecut peste momentele dificile. Ulterior, cuplul a luat-o pe drumuri diferite în mai 2026. Împăcarea a venit în luna iulie. De atunci și până în prezent au avut mai multe apariții publice ca și cuplu. În urmă cu o lună fotbalistul și influencerița păreau că se pregătesc pentru un nou capitol.

S-au logodit după un an de relație și toată lumea se aștepta la nuntă. În altă ordine de idei, Vinicius Junior a declarat în urmă cu ceva vreme că are numai cuvinte de laudă pentru Virginia Fonseca. A descris-o în cel mai frumos mod posibil. A spus despre ea că este o femeie incredibilă și o mamă admirabilă. A subliniat că blondina e o persoană pentru care simte o enormă afecțiune și respect.