O nouă eliminare la Survivor România, în ediția din 24 ianuarie 2021. Cine pleacă din Dominicană

După două jocuri de imunitate care ne-au ținut cu sufletul la gură în fața micilor ecrane, la Survivor România a venit momentul ca Faimoșii și Războinicii să-și aline dorul de cei dragi. A trecut aproape o lună de când și-au luat rămas bun de la ei, așa că urmează un duel pe viață și pe moarte. Doar învingătorii se vor putea bucura de mult râvnita „recompensă”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai așteptat moment rămâne, însă, Consiliul de eliminare, când vom afla numele concurentului din tabăra roșie care va părăsi Republica Dominicană. Roxana Nemeș sau Costi Ioniță? Anunțul va fi făcut la finalul ediției din această seară.

Dacă blondina își dorește să rămână în competiție pentru a demonstra că este capabilă să câștige lupta cu propriile temeri și să aducă mai multe puncte echipei sale pe traseu, manelistul nu pare deloc afectat de această situație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Survivor România 2021. O nouă eliminare în tabăra Faimoșilor. Cine va părăsi competiția?

„Eu sunt bine. Sunt fericit. Nu sunt atașat, nu sufăr. Dacă așa au decis colegii mei, nicio problema. Nu prea am adus puncte pentru echipa. Au decis cum au simțit și este foarte bine că fac ceea ce simt”, a declarat Costi Ioniță.

În schimb, Roxana Nemeș și-a stăpânit cu greu emoțiile la aflarea rezultatului votului. „Mă așteptam și nu mă așteptam. Probabil că am meritat.

ADVERTISEMENT

Am dat prea mult la început și după nu am mai dat deloc. Îmi doresc să rămân. M-am adaptat destul de bine. Probabil până aici mi-a fost, probabil mă așteaptă ceva mult mai bun acasă”, a spus fosta concurentă de la Bravo, ai stil.

Amna nu regretă că a plecat de la Survivor: „Sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi”

În altă ordine de idei, Amna, prima Faimoasă care a părăsit competiția, se află în continuare în Republica Dominicană și așteaptă cu nerăbdare să revină în țară. Nu le poartă pică telespectatorilor pentru faptul că au trimis-o acasă. Ar fi plecat oricum, în urma verdictului dat de medici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mâinile mele nu arătau foarte bine, am avut foarte multe branule, am fost foarte deshidratată, doctorii și-au făcut treaba. Nu mai suportam. Am făcut la analize și am avut atâtea branule în mână încât nu mai puteam .

Am făcut tot ce am putut în emisiune, îmi pare foarte rău că nu am rămas în emisiune, doar că sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi. Medicii ar fi decis dacă eu să rămân sau nu, dacă nu ar fi fost votul publicului”, a dezvăluit îndrăgita artistă.

ADVERTISEMENT