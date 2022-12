O nouă escrocherie face victime în România. Ce este țeapa ”Coletul” și cum cad oamenii în plasă

O nouă escrocherie face victime în România, fiind vorba de țeapa numită ”Coletul”. Cum funcționează aceasta.

Românii sunt țepuiți prin metoda ”Coletul”

Primele cazuri de oameni înșelați prin această metodă au fost identificate în Transilvania. O firmă trimite colete nesolicitate, profitând de confuzia creată de perioada reducerilor de Black Friday.

Oamenii plătesc naivi coletul, crezând că acesta a fost comandat de un alt membru al familiei, mai ales că ”taxa” este de obicei nesemnificativă.

care conține o pereche de căști chinezești care nu valorează mai mult de câțiva lei. Mai mulți oameni ar fi fost înșelați în acest mod însă nu s-au obosit să facă plângere la Poliție din cauza prejudiciului mic.

Cu toate acestea, potrivit mai mulți locuitori din Alba Iulia au primit acasă diverse colete pe care le-au plătit, fără să realizeze că este o mare țeapă.

”Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el, am aflat că nu a comandat nimic”, a explicat una dintre victime.

și avea drept expeditor firma Daxton Mobil Invest SRL. În condițiile în care firma e necunoscută și de negăsit pe internet, e greu de înțeles cum aceasta a reușit să trimită colete prin curier și cum a făcut rost de datele clienților.

Cu toate acestea, firma apare în registrul ANAF drept înființată pe 6 octombrie 2022, însă adresa de pe colet diferă față de cea înregistrată oficial, pentru ca întreaga situație să fie și mai bizară.

Marea problemă a oamenilor e că nu înțeleg cum firma fantomă a făcut rost de datele lor personale, inclusiv nume, adrese sau numere de telefon.

O parte dintre păgubiți au depus plângere la Poliție și au cerut curierului să blocheze plata făcută, în speranța că situația va fi lămurită în cel mai scurt timp.