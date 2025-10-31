O nouă finală de cupă europeană la București pe Arena Națională! Anunțul FRF: „Azi am bătut palma cu Primăria București”

ADVERTISEMENT

Lovitură importantă dată de fotbalul românesc. O nouă finală europeană se va juca pe Arena Națională din București. Este vorba despre finala Europa League, a doua competiție intercluburi ca importanță din Europa.

Finala Europa League, din nou la București?

Federația Română de Fotbal a anunțat candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

Arena Națională, care are o capacitate de 55,634, a mai găzduit o , în 2012, când Atletico Madrid a învins cu 3-0 pe Atletico Bilbao.

„Azi s-a încheiat parteneriatul între FRF, Consiliul Primăriei București și Guvernul României și vom depunde candidatura pentru finala Europa League din 2028 sau 2029. Finala Europa League, așa cum am mai avut în 2012, și care să se joace pe Arena Națională.

Se vor alege orașele gazdă. 2026 și 2027 sunt date deja. Istanbul și Frankfurt. Și pentru 2028 și 2029 se scot la licitație.

(n.r. – Avem șanse?) Cam de fiecare dată când ne-am băgat am avut șanse. Pentru că am obșinut organizare campionat de tineret U21, U19. Am obținut organizare la Euro 2020, am obținut tragerea la sorți la București. Suntem bine văzuți acolo”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce competiții UEFA au mai fost organizate în România

Pe lângă finala Europa League din 2012, țara noastră a mai fost gazda unor evenimente importante ale UEFA. Este vorba despre organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la Euro 2020, precum și organizarea

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, prin intermediul