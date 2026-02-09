O nouă forță armată se ridică după un vot istoric. Harta militară a lumii, pe cale să se schimbe dramatic după 80 de ani

ADVERTISEMENT

Sub conducerea primei femei prim-ministru din istoria Japoniei, Partidul Liberal Democrat (PLD) a obţinut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare de duminică, iar majoritatea covârşitoare pe care o va avea este de natură să schimbe radical faţa Japoniei contemporane. Este pentru prima oară după Al Doilea Război Mondial când un partid obţine mai mult de două treimi din mandate, fapt care ar putea-o ajuta pe Sanae Takaichi să facă reformele radicale, inclusiv în domeniul armatei, în ciuda îngrijorării crescânde a Chinei.

Reţelele de socializare au crescut popularitatea premierului la 70%

Rezultatul scrutinului electoral din 8 februarie marchează o înclinare şi mai pronunţată a scenei politice japoneze către dreapta conservatoare. Rezultatul nu doar că va reconstrui structura puterii politice interne a Japoniei, dar va avea și un impact major asupra securității regionale, după cum apreciază analiştii.

ADVERTISEMENT

„Cel mai important motiv pentru victoria zdrobitoare a PLD în aceste alegeri este popularitatea lui Takaichi. Chiar înainte de alegeri, ea și-a extins baza de susținători prin rețelele sociale, ajungând inclusiv la electoratul neafiliat politic. Videoclipurile cu cea mai mare vizibilitate prezentau adesea imaginea lui Sanae Takaichi ca fiind prietenoasă și apropiată de cetățeni, descriindu-i zâmbetul ca ‘de adolescentă’ sau numind-o ‘zeiță'”, spune Yasuhiko Matsushima, profesor la Universitatea Ryukoku. Şi, într-adevăr, popularitatea lui Takaichi a crescut vertiginos la 70% chiar înainte de alegeri. Acest lucru a dus la o „takaichimanie”, în care femeile, de exemplu, au început să cumpere în masă genți negre Hamano, aidoma celei pe care o are premierul.

Takaichi vizează direct contracararea Chinei, Coreei de Nord și Rusiei

La nivel regional, cel mai important punct de pe agenda sa este reforma politicii de apărare, ea susţinând o îndepărtare de pacifismul tradiţional. Obiectivul său major este modificarea Art. 9 din Constituţie, care îi interzice Japoniei să deţină o armată cu potenţial de război. Asta le-ar redeschide niponilor ferestrele spre înarmare şi un rol militar mai activ în regiune. „La optzeci de ani după război, un număr tot mai mare de japonezi nu sunt conștienți de ororile războiului”, este de părere profesorul.

ADVERTISEMENT

Actuala Constituție a Japoniei a fost redactată inițial de Cartierul General al Forțelor Aliate staționate în Japonia, cu scopul de a împiedica Japonia să redevină o forţă armată. Cel puţin teoretic, conform dreptului internațional, asemenea modificări ar trebui să obțină mai întâi acordul statelor învingătoare în Al Doilea Război Mondial.

ADVERTISEMENT

Takaichi vizează direct contracararea Chinei, Coreei de Nord și Rusiei, pe care le-a numit oficial „state înarmate nuclear”. Ea a declarat că Japonia trebuie să fie capabilă să răspundă militar oricărui atac care ar amenința teritoriul nipon, inclusiv în contextul unei posibile crize în Taiwan.

„Trump vede Japonia ca pe un bancomat al Statelor Unite”

Donald Trump şi-a exprimat susţinerea deschisă pentru premierul Sanae Takaichi, iar profesorul Matsushima vede un interes multiplu al preşedintelui american. „Trump vede Japonia ca pe un bancomat al Statelor Unite. Având în vedere politica Japoniei de extindere militară, el se așteaptă ca guvernul de la Tokyo să cumpere echipamente militare americane, precum avioanele de luptă F-35.

ADVERTISEMENT

În plus, pe fondul deteriorării relațiilor dintre SUA și Uniunea Europeană din cauza chestiunii Groenlandei, Trump ar putea dori să mențină relații strânse cu Japonia, ca aliat de încredere. De altfel, cabinetul Takaichi nu a formulat niciodată critici la adresa lui Trump, nici în cazul răpirii lui Nicolas Maduro, nici în privința intențiilor sale de a pune mâna pe Groenlanda”, a remarcat el.

Premierul nipon se întâlneşte pe 19 martie cu Trump, la Casa Albă

Nu în ultimul rând, o Japonie înarmată i-ar folosi lui , având nevoie de un actor statal puternic în coasta Beijingului. Toate acestea vor fi probabil discutate pe 19 martie, când premierul nipon se va întâlni cu liderul de la Casa Albă.

În plus, agenţia Kyodo News scrie că Sanae Takaichi a declarat că intenționează să promoveze cooperarea nipono-americană pentru a asigura exploatarea sedimentelor submarine bogate în pământuri rare din jurul insulei Minami-Torishima. Amintind de succesul Japoniei în colectarea sedimentelor bogate în pământuri rare din zonă, aceasta a adăugat că „speră ca și Statele Unite să participe la exploatare, pentru a accelera procesul”.

Washington Post: „Japonia va putea prelua mai multe responsabilități de securitate în confruntarea cu China”

o sprijină pe Sanae Takaichi şi este bucuros de victoria zdrobitoare a acesteia, care i-ar permite să facă reforma militară, pentru că nu dorește ca Statele Unite să își asume responsabilități suplimentare în regiunea Asia-Pacific, rolul urmând să fie jucat de niponi. Acest punct de vedere este confirmat și de reacțiile presei americane.

The New York Times a scris că, deși pe buletinele de vot ale alegerilor japoneze nu apărea cuvântul „China”, influența Chinei era prezentă peste tot. The Washington Post a mers și mai departe, apreciind că „victoria zdrobitoare a lui Sanae Takaiichi este o veste bună pentru Statele Unite, iar America o poate ajuta acum să reuşească. Dacă agenda sa de revizuire constituțională va fi adoptată, Japonia va putea prelua mai multe responsabilități de securitate în confruntarea cu China”.

Săptămâna trecută Donald Trump a provocat un val de reacţii în Japonia, când şi-a exprimat public susţinerea pentru Takaichi, gest privit de presa niponă ca o ingerință în politica internă a Japoniei și un act care ar putea influența rezultatul alegerilor. Ziarul Asahi Shimbun a apreciat că gestul lui Trump reprezintă, de fapt, o tentativă de a crea obligații politice, urmărind interese proprii în domeniul diplomației și al comerțului. Ziarul avertizează că, după alegeri, în negocierile dintre SUA și Japonia, Washingtonul ar putea formula cereri concrete, precum majorarea cheltuielilor de apărare sau respectarea angajamentelor privind investițiile în SUA.