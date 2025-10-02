O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”

Dumitru Dragomir a făcut o nouă premoniție la . Fostul șef LPF este sigur în privința echipei revelație care va domina fotbalul românesc în următorii ani.

Dumitru Dragomir știe echipa din fotbalul românesc cu patroni miliardari care va fi campioană

Actualul sezon competițional a adus multe surprize în prima divizie, acolo unde grazii precum FCSB și CFR Cluj se chinuie, iar echipele mai mici precum FC Botoșani, FC Argeș sau Unirea Slobozia fac senzație.

„Corleone” a numit echipa de fotbal din România care poate da lovitura dacă patronii miliardari încep să investească o sumă importantă. Mai exact, Dumitru Dragomir este sigur că FC Bacău, echipa aflată pe locul 14 după poate deveni campioana țării odată ce frații Pavăl fac niște transferuri din străinătate.

„Va fi noua campioană a României dacă aduce 5 jucători de afară!”

„Cei mai bogați oameni din România sunt frații Pavăl. Au început să bage bani la Bacău. Cine are bani mulți nu aruncă cu ei, ăia sunt mână strânsă. Vor duce Bacăul în prima ligă. Nu știu dacă mai au om care se pricepe la fotbal în Bacău.

Dacă bagă bani, îi sparge pe toți. Dacă au și un om priceput, gen Dani Coman, Cristi Bobar, Meme Stoica… în 2 ani de zile, dau scris, defilează. Va fi noua campioană a României dacă aduce 5 jucători de afară, de valoare, de câte 10 milioane de euro.

Ce e pentru ei? Știi ce e pentru ei 50 de milioane de euro? O scobitoare! Dacă aveau un băiat căruia să îi placă fotbalul… Ce să facă cu banii, să se ducă cu ei în mormânt? Trebuie să îi bage în ceva!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.