Sport

O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”

Dumitru Dragomir știe cine este echipa care va lua cu asalt fotbalul românesc în următorii ani. Premoniția fostului șef LPF.
Mihai Dragomir
02.10.2025 | 11:48
O noua forta in fotbalul romanesc cu patroni miliardari 50 de milioane de euro la ei e o scobitoare In doi ani defileaza in prima liga
EXCLUSIV FANATIK
O echipă cu patroni miliardari ar putea deveni în scurt timp noua forță din fotbalul românesc. foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a făcut o nouă premoniție la emisiunea de miercuri, 24 septembrie, „Profețiile lui DON Mitică”. Fostul șef LPF este sigur în privința echipei revelație care va domina fotbalul românesc în următorii ani.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir știe echipa din fotbalul românesc cu patroni miliardari care va fi campioană

Actualul sezon competițional a adus multe surprize în prima divizie, acolo unde grazii precum FCSB și CFR Cluj se chinuie, iar echipele mai mici precum FC Botoșani, FC Argeș sau Unirea Slobozia fac senzație.

„Corleone” a numit echipa de fotbal din România care poate da lovitura dacă patronii miliardari încep să investească o sumă importantă. Mai exact, Dumitru Dragomir este sigur că FC Bacău, echipa aflată pe locul 14 după etapa a 7-a din Liga 2, poate deveni campioana țării odată ce frații Pavăl fac niște transferuri din străinătate.

ADVERTISEMENT

„Va fi noua campioană a României dacă aduce 5 jucători de afară!”

„Cei mai bogați oameni din România sunt frații Pavăl. Au început să bage bani la Bacău. Cine are bani mulți nu aruncă cu ei, ăia sunt mână strânsă. Vor duce Bacăul în prima ligă. Nu știu dacă mai au om care se pricepe la fotbal în Bacău.

Dacă bagă bani, îi sparge pe toți. Dacă au și un om priceput, gen Dani Coman, Cristi Bobar, Meme Stoica… în 2 ani de zile, dau scris, defilează. Va fi noua campioană a României dacă aduce 5 jucători de afară, de valoare, de câte 10 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în...
Digi24.ro
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”

Ce e pentru ei? Știi ce e pentru ei 50 de milioane de euro? O scobitoare! Dacă aveau un băiat căruia să îi placă fotbalul… Ce să facă cu banii, să se ducă cu ei în mormânt? Trebuie să îi bage în ceva!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu...
Digisport.ro
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Clasamentul favoritelor la câștigarea Champions League, dat peste cap după etapa 2 din...
Fanatik
Clasamentul favoritelor la câștigarea Champions League, dat peste cap după etapa 2 din faza ligii! Cine are acum prima șansă la cucerirea trofeului
Dezastru la echipa națională! Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova și Austria. Anunțul...
Fanatik
Dezastru la echipa națională! Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova și Austria. Anunțul devastator al italienilor. Update
Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul. Ce nume special are...
Fanatik
Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul. Ce nume special are micuțul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! Un jucător de la Craiova care a marcat în Europa s-a retras...
iamsport.ro
Uluitor! Un jucător de la Craiova care a marcat în Europa s-a retras la doar 20 de ani: 'Problema e la el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!