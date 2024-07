O nouă forță în fotbalul românesc?! Omul de afaceri vrea să preia pachetul majoritar: „Dacă nu intru în acționariat, plec”

SuperLiga este doar un vis pentru piteșteni, după ce FC Argeș a retrogradat în urmă cu doar un an. chiar împotriva celor de la Dinamo.

Un milionar vrea să preia FC Argeș

Viorel Tudose, un om de afaceri care sprijină FC Argeș de mai mulți ani, ar fi dispus să preia pachetul majoritar de acțiuni. Milionarul nu mai învește momentan la formația din Trivale, dar și-ar dori să devină principal.

ADVERTISEMENT

”Eu rămân la FC Argeș doar în contextul în care rămân acționar. Vedem ce iese, nimic nu este concret acum. (n.r. – S-au făcut demersuri?) Se încearcă, dar nimic, nicio discuție. (n.r. – Ați setat un termen limită?) Dacă nu întru în acționariat, plec.

Deocamdată, nu am pus un termen limită. Contractele mele (n.r. – de sponsorizare) cu FC Argeș s-au încheiat, nu mai am nimic la club. Nu mai sunt sponsor. Răbdare mai am, am tot timpul din lume. (n.r. – Ce procentaj ați vrea din club?)

ADVERTISEMENT

Acționar majoritar! N-am ce face cu 10%, 20%… Intru doar acționar majoritar, 51%. Restul nu mă interesează. E singura soluție din fotbalul românesc, cluburile să treacă de la stat la privat”, a spus Viorel Tudose, conform .

Proiect sănătos la FC Argeș?!

de Liga 2 ca tehnician, unde vor atacă promovarea. Totodată, piteștenii au făcut schimbări și la nivel de conducere, acolo unde l-au adus pe Dani Coman.

ADVERTISEMENT

Fostul portar rapidist ocupă funcția de președinte al clublui, după ce a avut mandate foarte bune anterior. Dani Coman a mai trecut pe la cluburi precum Astra Giurgiu și Hermannstadt, unde a fost lăudat pentru munca lui.

Totodată, Dani Coman a fost dorit chiar și de fosta campioană a României, CFR Cluj, care nu l-a putut aduce. În locul fostului goalkeeper, ardelenii s-au reorientat spre Cristi Balaj, care și-a dat demisia după umilința cu Corvinul Hunedoara, scor 4-0.

ADVERTISEMENT

FC Argeș va avea o misiune dificilă pentru promovare, întrucât sunt multe nume tari în noul sezon. Piteștenii se vor lupta cu FC U Craiova, FC Voluntari, Chindia Târgoviște și posibil Corvinul Hunedoara.