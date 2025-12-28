ADVERTISEMENT

Un oraș important din România va înființa o nouă echipă de fotbal și își propune să revină pe prima scenă, în SuperLiga. Anunțul a fost oferit de fostul atacant UEFAnstastic.

Brașov își va înființa o nouă echipă de fotbal

Brașov s-a aflat ultima oară la nivelul primei ligi în anul 2015. Fiind considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din România, comunitatea brașoveană se așteaptă ca fotbalul să înflorească, iar Mugurel Buga a oferit marele anunț.

Fostul atacant UEFAntastic a declarat că , sub denumirea de FC Metropolitan. Obiectivul este unul clar, anume revenirea la nivelul primei ligi.

„Sunt convins că și la Brașov se va face o nouă echipă, din promisiunile domnului primar, care se va numi FC Metropolitan Brașov. Se dorește revenirea Brașovului în SuperLiga, fiind o echipă cu istorie pe prima scenă a fotbalului românesc care a dat foarte mulți fotbaliști, inclusiv la echipa națională.

Cu puțină răbdare, cu implicarea oamenilor din fenomen, a sponsorilor și a celor de la Primărie, care sunt în măsură să fie alături de echipă, se pot face lucruri frumoase și la Brașov”, a declarat Mugurel Buga, conform .

În ce stadiu se află proiectul FC Metropolitan Brașov

Proiectul lansat de Primăria Brașovului ar putea primi aprobarea necesară până la începutul verii, ceea ce ar permite înscrierea echipei în competițiile oficiale.

Documentele pentru constituirea Asociației Fotbal Club Metropolitan Brașov au fost deja depuse la instanță, în vederea obținerii personalității juridice de către noua structură. Se estimează că toate avizele vor fi finalizate la timp, iar

Cel mai probabil, FC Metropolitan Brașov nu va juca pe stadionul principal al orașului, acesta urmând să fie demolat, pe amplasamentul său fiind planificată construirea unei arene moderne, cu o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri.