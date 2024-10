O nouă împăcare în showbiz? Ce spun Iasmina Halas şi Cristian Daminuţă despre o posibilă relaţie: like, share, follow. Exclusiv

Cristian Daminuţă este în plin scandal de divorţ cu încă soţia lui, Mădălina Daminuţă. Cei doi s-au despărţit definitiv de acastă dată, după mai multe episoade de separare în timpul relaţiei lor. Nici bine nu a părăsit patul conjugal, că fostul fotbalist ar fi încercat să intre în graţiile Iasminei Halas, cea de-a doua sa soţie. FANATIK a contactat-o pe Iasmina în vederea unei păreri despre o posibilă relaţie între ea şi fostul său soţ.

Ce spun Iasmina Halas şi Daminuţă despre o posibilă relaţie

FANATIK a reuşit să obţină declaraţiile exclusive ale Iasminei Halas referitoare la o posibilă relaţie cu , cel care i-a fost cândva soţ. Aceasta ne-a mărturisit că a primit un simplu follow pe reţelele de socializare. Coincidenţa face că vedeta a fost căutată de trei foşti parteneri, în aceeaşi seară.

Recent, i-a crescut numărul de urmăritori cu încă unul. Ei bine, acesta este nimeni altul decât fostul ei soţ, Cristian Daminuţă. Fostul fotbalist este căsătorit cu Mădălina Daminuţă, soţia lui de care urmează să divorţeze şi are doi copii împreună cu ea.

Nu a fost mult până să iasă scântei în lumea mondenă, aşa că Mădălina sau Coka, cum mai este cunoscută, aduce acuzaţii grave fostului ei partener de viaţă. Contactată de FANATIK, Iasmina Halas lămureşte sitauţia şi spune că nu mai are niciun fel de legătură cu Daminuţă.

”Nu m-a căutat, a dat doar un follow, dar în seara aia eu trei relaţii am avut. În seara aia au dat toţi. Adică nu am luat nimic în calcul, un cont fals de al lui, cică fals. Fie cum zice. Exclus să vorbească aşa ceva (n.r. dacă s-au vorbit între ei să dea follow în aceeaşi seară), mai ales când aş fi eu la mijloc. Eu cu primul meu iubit avem o relaţie super frumoasă. Noi păstrăm legătura şi ne respectăm maxim. Cu Daminuţă doar ne respectăm”, ne-a declarat Iasmina Halas, în exclusivitate.

”Nu se pune problema de vreo împăcare”

De asemenea, tânăra susţine că nu cunoaşte motivele pentru care fostul fotbalist i-a dat follow după atâţia ani, pe reţelele de socializare. Recunoaşte că nu au nimic de împărţit, fiind într-o armonie unul cu altul.

”Nu am nici cea mai mică idee. Am văzut că mi-a dat follow, dar având în vedere că urmăritorii cresc în fiecare zi, nu am stat să mă gândesc prea mult la asta. Noi nu am mai discutat, nu am avut nimic de discutat. Nu ştiu, poate a vrut să fim prieteni sau cine ştie. Noi nu avem nimic de împărţit, nu ne urâm. Suntem într-o armonie”, a mai spus aceasta.

Întrebată dacă ar putea exista o posibilă împăcare între ea şi , Iasmina Halas a declarat că nu se va întâmpla acest lucru. ”Nu, noi am avut o relaţie frumoasă cu bune şi rele. A fost soţul meu, îl respect foarte mult, dar nu se pune problema de vreo împăcare având în vedere că eu mă înteleg şi cu soţia lui. Între noi s-a consumat ce a fost de cosumat”, ne-a spus tânăra.

Iasmina Halas speră la o împăcare între Cristian Daminuţă şi Coka, măcar de dragul copiilor. ”Am văzut că acum ea îl acuză că nu are grijă de copii. Nu am nici cea mai mică idee (n.r. dacă cunoaşte motivele divorţului), ca în orice căsătorie sunt şi bune şi rele.

Nu mi-am permis niciodată să am curiozităţi de genul cu ea. Poate se împacă, sunt totuşi 2 copii la mijloc. Nu am idee (n.r. dacă s-a despărţit oficial de Coka). Şi noi eram despărţiţi, dar nu eram în act, am stat câteva luni bune în divorţ”, a conchis tânăra.

Cristian Daminuţă dezminte zvonurile apărute

Spiritele sunt agitate în familia lui Cristian Daminuţă. Fostul fotbalist este pus la zid de către fosta sa parteneră de viaţă, Coka. Femeia susţine că încă soţul ei, nu are grijă de cei doi copii pe care îi au împreună, însă are timp să dea follow domnişoarelor pe reţelele de socializare.

FANATIK a fost interesat şi de un punct de vedere din partea lui Daminuţă, aşa că a reuşit să stea de vorbă cu el. Acesta dezminte faptul că a căutat-o pe Iasmia Halas, motivând cu faptul nu este interesat de ală femeie şi are doi copii de care trebuie să se ocupe.

”Nu am dat niciun follow nimănui, nu mă întorc în trecut, nu mă interesează trecutul. Nu mă interesează o femeie în momentul de faţă. Nu am timp de aşa ceva, am doi copii mici de care trebuie să mă ocup şi să îmi văd de treaba mea”, a declarat Cristian Daminuţă pentru FANATIK.

Atac la adresa fostei partenere de viaţă

Coka, încă soţia în acte a lui Cristian Daminuţă, spune sus şi tare că fostul ei partener nu are grijă de copiii pe care îi au împreună. Acum, fostul jucător de fotbal iese şi o face praf pe Coka, susţinând că aceasta are probleme ”la mansardă”.

”Pentru că are probleme grave la mansardă. Cum să nu mă ocup de copii dacă băiatul cel mare e în permanenţă cu mine, pentru că eu îl duc la grădiniţă, eu îl iau de la grădiniţă, iar fata a rămas cu ea. Cum să nu mă ocup de copii? Astea sunt nişte declaraţii date de un om frustrat cu mari probleme în comportament şi în gândire. Copilul este cu mine non-stop”, ne-a declarat Cristian Daminuţă.

Care este motivul divorţului

De asemenea, Daminuţă ne-a dezvăluit şi care sunt motivele divorţului dintre el şi mama copiilor lui. Acesta susţine că nu mai există înţelegere pe baza geloziilor Mădălinei. Sportivul spune că fosta lui parteneră trăieşte în trecut şi îl acuză de infidelitate, deşi el nu a călcat strâmb pe parcursul celor 5 ani de relaţie.

”Pur şi simplu nu ne mai înţelegem, nu mai putem forma un cuplu din cauză că ea trăieşte tot în trecut. Tot mă acuză de X, de Y, eu nefăcând, în cei cinci ani de relaţie, nicio greşeală. Mă refer din punct de vedere al infidelităţii sau chestii de genul. Greşeli am mai făcut că sunt om, dar nu am vorbit cu nicio fată, nu m-a prins cu mesaje, nu m-a prins cu întâlniri, nu m-a prins cu nimic pentru că nu am avut aşa ceva.

Din cauză că tot mă acuza, am decis să punem punct. Urmează să depunem actele de divorţ. Amândoi am decis asta şi ne dorim acest lucru. Nu ne mai înţelegem. Sunt doi copii la mijloc, pentru binele copiilor o să trebuiască să avem o relaţie omenească, zic eu că aşa ar trebui să decurgă normal lucrurile între doi foşti soţi care nu se mai înţeleg, dar care trebuie să ajungă la un numitor comun pentru o bună creştere a copiilor”, ni s-a confesat Cristian Daminuţă.