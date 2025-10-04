Sport

O nouă lovitură dată de Ion Țiriac în imobiliare! Suma uriașă încasată de miliardarul român și cine a cumpărat de la el

Ion Țiriac a dat o nouă lovitură în domeniul imobiliar. Ce sumă a încasat și cine este cel care i-a cumpărat afacerea. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 21:48
Lovitura dată de Ion Țiriac în imobiliare. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ion Țiriac, cel care a investit recent o adevărată avere într-un complex rezidențial spectaculos, a dat o nouă lovitură pe piața imobiliarelor. Ce suma a obținut din vânzare și cine a cumpărat de la el.

Afacere de proporții făcută de Ion Țiriac. Ce sumă a încasat după lovitura dată în imobiliare și cine este cumpărătorul

Ion Țiriac, cel care se mândrește la 86 de ani cu o întreagă colecție de mașini de lux, nu se dezice de afacerile în domeniul imobiliar. Cea mai nouă afacere făcută i-a adus o sumă uriașă în conturile personale.

Mai exact, celebrul afacerist român a semnat un antecontract pentru vânzarea clădirii de birouri Allianz-Țiriac, care se află în centrul Capitalei, pentru suma de 7 milioane de euro, informează economica.ro.

Noul proprietar al clădirii de pe strada strada Căderea Bastiliei, din vecinătatea Piaței Romane, este Omer Susli. Este vorba de un afacerist turc, care locuiește pe meleagurile românești de peste 3 decenii. Suprafață totală a clădirii este de 8.031 mp.

Ce avere are Ion Țiriac

În 2024, Ion Țiriac deținea o avere ce se ridica la suma de 2,1 miliarde de dolari. Potrivit Forbes, în același an, Ion Țiriac era cel mai bogat român, reușind să-l detroneze pe afaceristul Daniel Dineș. Toată agoniseala afaceristului român are cui să rămână mai departe, el având trei copii legitimi (Ion Alexandru Țiriac, Karim Mihai Țiriac și Ioana Natalia Țiriac).

Interesant este faptul că Țiriac are în total 33 de copii și a declarat că toți moștenitorii săi vor beneficia de averea sa. „Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale”, mărturisea Ion Țiriac, potrivit digisport.ro.

Cât pământ are Ion Țiriac în Africa

Ion Țiriac și-a extins afacerile și dincolo de hotarele țării. Mai exact, afaceristul român deține pământ și pe vastul continent african. Este vorba despre o întindere foarte mare de teren, al cărui scop de bază este vânătoarea.

Întinderea de pământ măsoară nu mai puțin de 21.000 de hectare și se află în proprietatea lui Țiriac de mai mult timp. „Am 21.000 de hectare în Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi. Apoi Pac! altă treabă!”, mărturisea Ion Țiriac pentru iAM Sport.

Cunoscut ca pasionat de vânătoare, Ion Țiriac a considerat terenul respectiv numai bun de cumpărat și de exploatat în acest sens. El a explicat că obișnuiește să meargă foarte des acolo și că țintește acum o nouă achiziție de pământ, dar în Botswana.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
