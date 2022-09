O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Oltenii au prelungit contractul cu sponsorul tehnic. Video

Înaintea meciului cu FC Voluntari, Universitatea Craiova a prelungit înțelegerea actuală cu Puma, firma care produce echipamentele elevilor lui Mirel Rădoi. Confruntare cu ilfovenii este programată vineri, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova și-a prelungit contractul cu partenerul tehnic, Puma

Veștile bune continuă să vine pentru suporterii Universității Craiova, după ce sponsorul principal al echipei. Formația din Bănie a anunțat prelungirea contractului cu Puma pe pagina oficială de Facebook a clubului.

„Universitatea Craiova și PUMA au confirmat astăzi prelungirea colaborării începute în 2020! PUMA este brandul care caută să fie mereu aproape de ADN-ul sportiv al mărcii, rezultând astfel conexiunea dintre cele două părți”.

În ultimele două sezoane din SuperLigă, Universitatea Craiova a îmbrăcat echipamentele produse de celebrul brand Puma. În acest an, oltenii au prezentat tricourile oficiale într-un mod fascinant, în fața a aproximativ 1.000 de suporteri.

Înțelegerea dintre Universitatea Craiova și Puma urma să expire în 2023. Astfel, au decis să parafeze un contract de lungă durată cu celebrul brand, care le va asigura echipamente sportive oltenilor până în 2027.

Universitatea Craiova poartă echipamentele produse de Puma din 2020

Parteneriatul tehnic dintre Universitatea Craiova și Puma a început în 2020, după ce înțelegerea oltenilor cu Joma a expirat. Suporterii oltenilor au fost încântați în fiecare sezon de design-ul ales de către partenorul tehnic al formației antrenate de Mirel Rădoi.

În echipamentele produse de actualul partner tehnic, Universitatea Craiova a câștigat Cupa și SuperCupa României, în anul în care a început colaborarea. Reprezentatul Puma, Cătălin Caramalău, a declarat că vede foarte mult potențial în parteneriatul cu formația din Bănie.

„Dorința prelungirii colaborării a fost comună, iar noi vedem foarte mult potențial. Ne mândrim cu prelungirea colaborării dintre Universitatea Craiova și Puma. Un alt punct pe care aș vrea să îl menționez și îmi face plăcere este că vom sărbătorii împreună 75 de ani de la înființare, deoarece ambele brand-uri au apărut în 1948.

„Sper ca la anul să oferim o surpriză și mai plăcută suporterilor. Ne bucurăm de faptul că putem lucra cu un brand atât de puternic, cu o istorie bogată, deoarece Puma își are originile în fotbal. Așteptăm sărbătorirea titlului în fiecare an. Am cea mai mai mare încredere că în vara anului 2023 vom sărbători împreună”, a spus reprezentantul Puma.

Universitatea Craiova pregătește o supriză pentru suporterii din Bănie. Cătălin Caramalău, manager Puma România, a declarat că poartă discuții cu oficialii oltenilor despre lansarea unui tricoul special, deoarece „Știința” a împlinit 75 de ani în 2022.

„Avem discuții cu echipa de marketing (n.r. despre un tricoul special la 75 de ani de la înființarea Universității Craiova) și sper să oferim o surpriză plăcută suporterilor, dar deocamandată nu avem o variantă finală”, a mărturisit managerul Puma România.

Marcel Popescu: „Ceea ce facem poate constitui un exemplu de profesionalism, pentru că nu ne-am propus să dăm lecții colegilor de competiție„

Marcel Popescu, managerul general al oltenilor, a declarat că Universitatea Craiova este mulțumită de colaborarea cu Puma. Acesta a precizat că formația din Bănie poate fi un exemplu de profesionalism, datorită colaborărilor din ultimii ani.

„Profităm de această întrerupere din campionat, pentru a face cât mai bine aceste lansări. Eu cred că are o mare relevanță, dar țin să spun din respect pentru Puma, pentru că este un partener extrem de important, de la care ne aprovizionăm pentru prima și celelalte echipe.

Numele Puma are o rezonanță internațională. La nivel de grup, cât și de echipă suntem mulțumiți de calitate și promtitudinea, cu care partenerul nostru răspunde solicitărilor. Ceea ce facem poate constitui un exemplu de profesionalism, pentru că nu ne-am propus să dăm lecții colegilor de competiție, ci să încercăm să ridicăm stafeta și să ne ridicăm la standardele internaționale”, a declarat Marcel Popescu.