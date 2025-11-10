Sport

O nouă lovitură înainte de Bosnia – România: ”Nu e disponibil. Am primit informația acum 15 minute”

Doar 5 zile ne mai despart de cruciala întâlnire cu Bosnia. Vești de ultimă oră înainte de meciul de la Zenica
Traian Terzian
10.11.2025 | 18:10
O noua lovitura inainte de Bosnia Romania Nu e disponibil Am primit informatia acum 15 minute
ULTIMA ORĂ
Un jucător important ratează duelul dintre Bosnia și România. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Naționala României speră în continuare la locul 2 în grupă, dar pentru asta are nevoie să nu piardă în fața Bosniei. Iar această posibilitate se conturează și prin prisma faptului că o serie de jucători din lotul lui Barbarez sunt indisponibili.

Bosnia a mai pierdut doi jucători pentru partida cu România

Selecționerul bosniac a susținut luni, 10 noiembrie, o nouă conferință de presă înaintea ultimelor jocuri din campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor și a anunțat că a fost nevoit să renunțe la încă un jucător din cauza problemelor medicale.

Este vorba de fundașul Adrian Leon Barisic, accidentat în ultimul meci de campionat susținut de FC Basel. Acesta fusese activat de pe lista jucătorilor de rezervă, după ce Stjepan Radeljic devenise indisponibil.

”Adrian Leon Barisic nu e disponibil, s-a accidentat ieri (n.r. – duminică, 9 noiembrie) la echipa sa de club. Din păcate, am primit informația acum 15 minute. Cu Raldeljic am fost în contact toată săptămâna, nu s-a antrenat deloc și nu e pregătit.

Ca să știți procedura, am vorbit vineri și am convenit să nu-l convocăm de data asta. Am vorbit din nou duminică, are nevoie de odihnă și, din păcate, nu ne putem baza pe el”, a declarat Sergej Barbarez, conform sportsport.ba.

Bosnia, mari probleme de lot pentru întâlnirea cu România

Selecționerul Bosniei a anunțat lotul pentru duelurile cu România și Austria la finalul lunii octombrie. De la început, tehnicianul s-a confruntat cu o serie de probleme majore și a fost nevoit să improvizeze.

Fundașul stânga Nihad Mujakic este suspendat, iar apărătorul dreapta Amar Dedic este incert. Ei au fost incluși în lot, dar Sergej Barbarez a fost nevoit să-i convoace și pe Arjan Malic și Sead Kolasinac, abia reveniți după accidentări. De asemenea, el l-a adus ca rezervă, în caz de nevoie, și pe debutantul Emir Karic.

Mijlocașul central Ivan Sunjic este și el suspendat pentru meciul cu România, astfel că în lot și-a făcut apariția Amir Hadziahmetovic, care nu a mai fost convocat în ultimii doi ani. Cea mai mare absență este, însă, cea a atacantului Ermedin Demirovic, accidentat la începutul lunii octombrie în Bundesliga.

Lotul României pentru duelul cu Bosnia

La finalul săptămânii trecute, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat și el componența lotului naționalei României pentru partidele cu Bosnia și San Marino, ultima din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
  • ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Clasamentul Grupei H din preliminariile europene pentru Cupa Mondială

Cu două etape înainte de finalul campaniei de calificare la turneul final, Austria pare scăpată în câștigătoare. Miza ultimelor jocuri o reprezintă locul 2, iar România are șanse mari să o obțină dacă nu va pierde la Zenica.

  • 1. Austria – 15 puncte (golaveraj 19-3)
  • 2. Bosnia – 13 puncte (golaveraj 13-5)
  • 3. România – 10 puncte (golaveraj 11-6)
  • 4. Cipru – 8 puncte (golaveraj 11-9)
  • 5. San Marino – 0 puncte (golaveraj 1-32)

Programul ultimelor două etape din grupa României

Ultimele jocuri din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026 vor avea loc în luna noiembrie. În urma acestor meciuri se va stabili echipa calificată la turneul final și cea care va ajunge la baraj.

  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (ora 19:00), Bosnia – România (ora 21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia, România – San Marino (ambele la ora 21:45)
