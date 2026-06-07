O nouă lovitură încasată de FCSB în mercato. Mijlocașul dorit urmează să semneze cu o altă echipă. „Ofertă de nerefuzat!”

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FCSB a început pregătirile pentru sezonul următor, fiind deja cu ochii pe mai mulți jucători în vederea unor transferuri cu care să întărească echipa. Bucureștenii înaintaseră o ofertă către Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4 din Serbia, pentru Stefan Pirgic. Mijlocașul urmează să semneze însă cu un alt club.

Stefan Pirgic, mijlocașul dorit de FCSB, semnează cu Viktoria Plzen

, unde a văzut mai mulți jucători interesanți. Deși agentul jucătorului confirmase că fotbalistul este aproape de o înțelegere cu fosta campioană a României, presa sârbă a anunțat recent că el va ajunge în cele din urmă la Viktoria Plzen. Ar fi a doua lovitură pe care FCSB o încasează, după ce

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„A sosit oferta de nerefuzat! Stefan Pirgic, fotbalistul echipei Zeleznicar, ar urma să semneze un contract cu multipla campioană a Cehiei, Viktoria Plzen. De multe săptămâni se speculează pe seama plecării lui Stefan Pirgic în Cehia, iar în momentul de față lucrurile indică faptul că acesta va semna în curând contractul, acordul fiind foarte aproape. A mai rămas doar ca părțile să pună la punct micile detalii până la oficializarea transferului în Cehia.

În urma interesului manifestat de clubul românesc FCSB, în cursă au intrat și cehii. Zeleznicar nu era foarte dispusă să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști ai săi. Însă, în momentul în care a sosit oferta de 1,5 milioane de euro, a urmat o răsturnare de situație; oficialii clubului din Pancevo le-au transmis clar cehilor că sunt pregătiți pentru vânzarea fotbalistului. Tranzacția ar urma să fie finalizată în cursul următoarelor zile”, scriu jurnaliștii de la

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Ce transferuri face FCSB în această vară

FCSB nu vrea să mai repete contraperformanța din sezonul recent încheiat, în care a jucat în play-out. Bucureștenii vor evolua și în preliminariile cupelor europene, motiv pentru care au nevoie de un lot competitiv. „Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri!”.