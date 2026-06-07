Sport

O nouă lovitură încasată de FCSB în mercato. Mijlocașul dorit urmează să semneze cu o altă echipă. „Ofertă de nerefuzat!”

FCSB a lansat o ofertă oficială pentru un mijlocaș din Serbia, dar fotbalistul a fost deturnat din drumul către București de către o altă formație. Cu cine semnează Stefan Pirgic.
Mihai Dragomir
07.06.2026 | 22:10
O noua lovitura incasata de FCSB in mercato Mijlocasul dorit urmeaza sa semneze cu o alta echipa Oferta de nerefuzat
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Mijlocașul dorit de FCSB semnează cu altă echipă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a început pregătirile pentru sezonul următor, fiind deja cu ochii pe mai mulți jucători în vederea unor transferuri cu care să întărească echipa. Bucureștenii înaintaseră o ofertă către Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4 din Serbia, pentru Stefan Pirgic. Mijlocașul urmează să semneze însă cu un alt club.

Stefan Pirgic, mijlocașul dorit de FCSB, semnează cu Viktoria Plzen

Mihai Stoica a vizitat în ultima lună Serbia, unde a văzut mai mulți jucători interesanți. Unul dintre fotbaliștii pentru care FCSB a depus o ofertă a fost Stefan Pirgic. Deși agentul jucătorului confirmase că fotbalistul este aproape de o înțelegere cu fosta campioană a României, presa sârbă a anunțat recent că el va ajunge în cele din urmă la Viktoria Plzen. Ar fi a doua lovitură pe care FCSB o încasează, după ce portarul Alexandru Maxim a fost „furat” de rivala Universitatea Craiova.

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„A sosit oferta de nerefuzat! Stefan Pirgic, fotbalistul echipei Zeleznicar, ar urma să semneze un contract cu multipla campioană a Cehiei, Viktoria Plzen. De multe săptămâni se speculează pe seama plecării lui Stefan Pirgic în Cehia, iar în momentul de față lucrurile indică faptul că acesta va semna în curând contractul, acordul fiind foarte aproape. A mai rămas doar ca părțile să pună la punct micile detalii până la oficializarea transferului în Cehia.

În urma interesului manifestat de clubul românesc FCSB, în cursă au intrat și cehii. Zeleznicar nu era foarte dispusă să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști ai săi. Însă, în momentul în care a sosit oferta de 1,5 milioane de euro, a urmat o răsturnare de situație; oficialii clubului din Pancevo le-au transmis clar cehilor că sunt pregătiți pentru vânzarea fotbalistului. Tranzacția ar urma să fie finalizată în cursul următoarelor zile”, scriu jurnaliștii de la sportinjo.rs.

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Ce transferuri face FCSB în această vară

FCSB nu vrea să mai repete contraperformanța din sezonul recent încheiat, în care a jucat în play-out. Bucureștenii vor evolua și în preliminariile cupelor europene, motiv pentru care au nevoie de un lot competitiv. Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce poziții vrea să întărească la echipa sa. „Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri!”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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