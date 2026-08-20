O nouă lovitură pentru CFR Cluj înaintea derby-ului cu FCSB! Vedeta a reziliat unilateral contractul și a părăsit echipa. Exclusiv

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CFR Cluj este într-o situaţie foarte delicată. , însă lucrurile continuă să se agraveze din punct de vedere sportiv, chiar înaintea derby-ului cu FCSB, care va avea loc duminică seara în Gruia.

Damjan Djokovic a reziliat unilateral şi a părăsit echipa! A fost căpitanul echipei în ultimele etape

FANATIK a aflat că Damjan Djokovic, unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei, şi apoi a rupt unilateral contractul. Mijlocaşul a părăsit echipa antrenată de Marius Şumudică. Djokovic a fost căpitanul echipei în ultima etapă, în condiţiile în care Mario Camora a început pe banca de rezerve.

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Karlo Muhar a procedat într-un mod identic. Mijlocaşul croat, , a denunţat unilateral contractul cu CFR Cluj şi a plecat de la echipă pentru că restanţele salariale erau mai mari de trei luni.

Şumudică voia să reconstruiască echipa în jurul lui: „E un lider”

Plecarea lui Damjan Djokovic este o lovitură şi pentru Marius Şumudică. Imediat după ce a preluat echipa, FANATIK SUPERLIGA că este un lider în vestiar şi speră să poată conta pe el în continuare:

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„Deocamdată am vorbit cu Djokovic, este aici, cu echipa. Din punctul meu de vedere pot spune că mă bazez pe el. Are toată susținerea mea și, dacă-și dorește să rămână, contez pe el. Nu am avut nicio discuție privind plecarea lui. Este un jucător care știe ce înseamnă CFR, este un lider în vestiar, iar la nivelul campionatului din România te poate ajuta mult“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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