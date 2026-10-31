O nouă lovitură pentru CFR Cluj după intrarea în insolvență: despăgubiri de peste 100.000 de euro pentru rezilierea unilaterală de contracte

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din punct de vedere financiar, iar socoteala de pe piața transferurilor din vară s-a întors împotriva clubului din Gruia. După intrarea oficială în insolvență, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a tăiat costurile considerate nejustificate. Una dintre primele măsuri luate a fost rezilierea contractelor mai multor fotbaliști sosiți recent. Printre aceștia s-au aflat și portughezii Andre Moreira și Bruno Costa, veniți în vară, ale căror înțelegeri au fost întrerupte pe 21 august, la doar o zi după deschiderea procedurii de insolvență.

CFR Cluj, obligată să plătească despăgubiri de 107.000 de euro pentru rezilierea unilaterală de contracte

Cei doi fotbaliști au contestat în instanță decizia unilaterală a conducerii administrative de a le rupe contractele. Dacă Tribunalul Specializat Cluj le-a respins acțiunile prin care solicitau anularea întreruperii contractelor, magistrații au dat totuși câștig de cauză jucătorilor în privința compensațiilor financiare. Conform hotărârilor de pe 22 octombrie, CFR Cluj a fost obligată la plata unor despăgubiri substanțiale pentru modul în care a procedat la îndepărtarea lor:

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Andre Moreira a primit despăgubiri în valoare de 43.333,33 euro, la care se adaugă 3.178,43 lei cheltuieli de judecată.

Bruno Costa a obținut prin instanță suma de 64.354,83 euro, plus alți 3.178,43 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În total, nota de plată pe care clubul ar trebui să o achite doar sub formă de despăgubiri se ridică la 107.688,16 euro, plus cheltuielile de judecată, ambele hotărâri putând fi însă atacate cu apel în termen de 7 zile.

Salarii uriașe și restanțe înscrise la masa credală

Această lovitură financiară vine în contextul în care cei doi portughezi aveau contracte extrem de bune pentru nivelul SuperLigii, intrând de asemenea și pe lista creditorilor clubului pentru drepturile salariale restante acumulate înainte de deschiderea procesului de insolvență. Portarul Andre Moreira, cel care a bifat doar 45 de minute catastrofale în poarta ardelenilor la încasa în Gruia un salariu lunar net de 10.500 de euro.

În cazul său, administratorul judiciar a admis o creanță de 94.611 lei pentru perioada lucrată între 26 iunie și 20 august. De cealaltă parte, mijlocașul Bruno Costa beneficia de un salariu și mai mare, de 15.500 de euro pe lună, RTZ acceptând în tabelul preliminar o creanță salarială de 99.658 de lei pentru perioada în care a fost legitimat în tricoul vișiniu.

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Datorii uriașe înregistrate în tabelul insolvenței

Cazurile lui Moreira și Costa subliniază presiunea uriașă cu care se confruntă clubul din Gruia din punct de vedere financiar. Tabelul preliminar al creditorilor, publicat la sfârșitul lunii octombrie de RTZ & Partners, arată că totalul creanțelor se ridică la aproximativ 32,14 milioane de euro, la care se adaugă alte obligații directe de 4,1 milioane de euro și pretenții de 4,50 milioane de euro, ducând pasivul total al clubului spre pragul alarmant de 41 de milioane de euro.

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Problemele financiare ale ardelenilor sunt la un pas să se reflecte direct și în clasament. că în următoarele zile sunt așteptate decizii privind posibile sancțiuni drastice pentru cluburile care au eșuat la monitorizarea financiară din 30 iunie. Potrivit informațiilor vehiculate, CFR Cluj riscă să piardă nu mai puțin de șase puncte din cele 17 strânse până acum în acest sezon, pe o listă care mai cuprinde alte două formații din SuperLigă, UTA Arad și Petrolul Ploiești.