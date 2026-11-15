O nouă lovitură pentru FCSB: „S-a accidentat după un contact cu Crețu”. Când revine Drăguș

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FCSB a câștigat meciul de pregătire cu Chindia Târgoviște, fără Drăguș, care a suferit o nouă accidentare, dar și fără Dennis Politic. Fostul căpitan al lui Dinamo a fost anunțat că va juca titular în partida amicală de duminică după-amiază, însă s-a accidentat cu o zi înainte.

Dennis Politic s-a accidentat din nou la FCSB

În urma pauzei internaționale, cei de la FCSB și-au programat un meci amical cu Chindia Târgoviște pentru a-și ține jucătorii în priză, mai ales că roș-albaștrii nu au dat foarte mulți jucători la echipele naționale.

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Cu această ocazie, Reghecampf a putut da minute mai multor fotbaliști, fără a risca să repete greșeala din meciul cu Gloria Bistrița, când a mizat pe garnitura secundă și a pierdut în Cupa României în fața divizionarei secunde.

Printre fotbaliștii cărora a vrut să le mai dea timp de joc s-a numărat și Dennis Politic, însă fostul fotbalist al lui Dinamo s-a accidentat cu o zi înaintea meciului: „Politic s-a accidentat ieri la un contact cu Crețu și astăzi nu am putut să-l folosim. Pe pregătirea pe care noi am făcut-o ieri, Dennis Politic era titular. Din păcate, el simte durere și nu a putut să facă parte din meciul de astăzi”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

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Care este situația lui Denis Drăguș după ce a suferit o nouă accidentare

Denis Drăguș a creat panică din nou în rândul suporterilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate că el tocmai de aceea pentru a fi tratat de Marjana Kovacevic. După victoria cu Chindia Târgoviște, Laurențiu Reghecampf a venit cu o veste bună despre situația atacantului pentru care Gigi Becali plătește nu mai puțin de 1 milion de euro pe sezon: „Drăguș este bine, va intra în săptămâna asta la antrenament”, a anunțat antrenorul celor de la FCSB.