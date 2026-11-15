Sport

O nouă lovitură pentru FCSB: „S-a accidentat după un contact cu Crețu”. Când revine Drăguș

Ciprian Păvăleanu
15.11.2026 | 16:25
O noua lovitura pentru FCSB Sa accidentat dupa un contact cu Cretu Cand revine Dragus
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O nouă accidentare în tabăra FCSB. Anunțul lui Laurențiu Reghecampf. Foto: Sport Pictures
FCSB a mai rămas fără un fotbalist după ce Denis Drăguș a mers la Belgrad în pauza internațională! Jucătorul roș-albaștrilor ar fi trebuit să fie titular în amicalul cu Chindia
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FCSB a câștigat meciul de pregătire cu Chindia Târgoviște, fără Drăguș, care a suferit o nouă accidentare, dar și fără Dennis Politic. Fostul căpitan al lui Dinamo a fost anunțat că va juca titular în partida amicală de duminică după-amiază, însă s-a accidentat cu o zi înainte.

Dennis Politic s-a accidentat din nou la FCSB

În urma pauzei internaționale, cei de la FCSB și-au programat un meci amical cu Chindia Târgoviște pentru a-și ține jucătorii în priză, mai ales că roș-albaștrii nu au dat foarte mulți jucători la echipele naționale.

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Cu această ocazie, Reghecampf a putut da minute mai multor fotbaliști, fără a risca să repete greșeala din meciul cu Gloria Bistrița, când a mizat pe garnitura secundă și a pierdut în Cupa României în fața divizionarei secunde.

Printre fotbaliștii cărora a vrut să le mai dea timp de joc s-a numărat și Dennis Politic, însă fostul fotbalist al lui Dinamo s-a accidentat cu o zi înaintea meciului: „Politic s-a accidentat ieri la un contact cu Crețu și astăzi nu am putut să-l folosim. Pe pregătirea pe care noi am făcut-o ieri, Dennis Politic era titular. Din păcate, el simte durere și nu a putut să facă parte din meciul de astăzi”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

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Care este situația lui Denis Drăguș după ce a suferit o nouă accidentare

Denis Drăguș a creat panică din nou în rândul suporterilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate că el a fost suspect de o nouă accidentare musculară, tocmai de aceea a profitat de pauza din această perioadă și a mers la Belgrad, pentru a fi tratat de Marjana Kovacevic. După victoria cu Chindia Târgoviște, Laurențiu Reghecampf a venit cu o veste bună despre situația atacantului pentru care Gigi Becali plătește nu mai puțin de 1 milion de euro pe sezon: „Drăguș este bine, va intra în săptămâna asta la antrenament”, a anunțat antrenorul celor de la FCSB.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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