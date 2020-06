O nouă lovitură pentru Jador și Mario Fresh! Ce au decis procurorii, în urma scandalului din Mamaia. Cine sunt agresorii

Jador și Mario Fresh au primit o nouă lovitură, după bătaia care a avut loc în parcarea unui club de fițe din Mamaia. Agresori au fost identificați, iar procurorii, în baza imaginilor, au schimbat încadrarea faptei de la loviri și alte violențe, la o simplă încăierare.

În aceste condiții, cei doi artiști ar fi fost chemați din nou la audieri, dar au refuzat motivând că nu au timpul necesar pentru încă un drum la Constanța.

Agresorii, care i-au luat la bătaie pe Jador și pe Mario Fresh, au fost identificați de polițiști, dar situația pare să se fi complicat pentru cei doi artiști, la două zile de la scandalul din parcare, petrecut duminică dimineața, în jurul orei 4:30, în fața unui club din stațiunea Mamaia.

Jador și Mario Fresh, o nouă lovitură, la doar două zile de la bătaia din stațiunea Mamaia

Potrivit unor surse judiciare, cei patru indivizi care i-au atacat pe Jador și pe Mario Fresh, au fost identificați, dar, în urma unei analize amănunțite a situației, încadrarea faptei a fost schimbată, de la loviri și alte violența la o simplă încăierare.

În aceste condiții, cei doi artiști au fost chemați în Mamaia pentru noi declarații, dar au refuzat, se pare, din lipsă de timp.

”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifestă neputința lor pe altcineva.

Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urât a fost că totul s-a întâmplat în fața persoanelor care te iubesc, fiindcă eu, întreaga seară, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica.

Culmea, nici nu am făcut nimic să se ajungă aici, nici nu îi cunoșteam pe cei care ne-au agresat. Vă dați seama, așa, dintr-o dată, în parcare, să vină niște necunoscuți să te atace din senin… este dureros și dur”, a declarat Jador pentru wowbiz.ro

Fiica Andreei Esca, în mijlocul bătăii

Jador și Mario Fresh au fost agresați de patru indivizi, duminică dimineața, în jurul orei 4:30, în parcarea unui club de fițe din Mamaia, chiar în momentul în care se pregăteau să plece. Mario Fresh era însoțit de iubita lui, Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

Potrivit martorilor, se pare că scandalul a pornit de la Jador, care s-a luat la ceartă cu agresorii, în timp ce Mario Fresh încerca disperat să aplaneze conflictul.

Situația a degenerat, însă, fiind nevoie de intervenția polițiștilor pentru a aplana conflictul. Jador și Mario Fresh au ajuns la sedul poliției din Mamaia, în timp ce agresorii au fugit.