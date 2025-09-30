O nouă lovitură pentru România, după ce americanii au „furat-o” pe Ana Bărbosu. Dubla campioană olimpică a făcut anunțul: „Nu o vom vedea”

Ana Bărbosu (19 ani) nu va reprezenta România la Campionatele Mondiale de gimnastică. Sportiva a părăsit pentru moment țara, după ce a decis să își continue studiile în SUA, la celebra

România, fără Ana Bărbosu la Campionatele Mondiale de gimnastică: „Am văzut că e la modă”

Monica Roșu (38 de ani), dublă campioană olimpică la Atena 2004, a vorbit despre situția în care se află Ana Bărbosu. Sportiva în vârstă de 19 ani nu va reprezenta România la CM de gimnastică, care se vor desfășura la Jakarta, în perioada 19-25 octombrie 2025.

„E vorba despre ce şi-a dorit ea. Sper să îi fie bine. Cu siguranţă va fi altă atmosferă acolo şi se va canaliza pe universitate, pe concursurile şi antrenamentele pentru universitate. Mi-aş dori să îşi păstreze tonusul şi dorinţa de a participa şi pentru România.

Dar cu siguranţă anul acesta nu o vom vedea. Nu ştiu să îţi spun (n.r. – dacă va merge la Mondiale), din ce am auzit înţeleg că nu va participa la Mondiale. E un om de echipă şi ar trebui să fie lângă fete.

Am văzut că e cumva la modă. E o oportunitate pentru toţi sportivii, nu doar pentru cei care au câştigat anumite medalii, ci şi pentru cei care nu au reuşit să se afirme. Nu m-am gândit atunci şi nu ştiu dacă aş fi luat în calcul o astfel de variantă, pentru că sunt un om căruia îi place România.

Îmi place să fiu acasă şi încă sunt aici şi după ce am terminat sportul de performanţă. În cazul lor, sunt 4 ani, te duci şi te întorci”, a spus Monica Roşu, conform

Când ar putea reveni Bărbosu în echipa României

Monica Roșu speră ca Ana Bărbosu să revină alături de echipa de gimnastică a României în 2026 și să reprezinte țara la Los Angeles 2028.

acolo unde a obținut patru medalii: aur la sol, argint la bârnă și bronz la paralele și individual compus.