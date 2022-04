O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE vrea să impună al șaselea set de sancțiuni dure împotriva Rusiei

Importurile de petrol rusesc vor fi limitate gradual pentru ca până la finele anului să fie complet interzise, prevede noul set de sancțiuni pregătit de către Uniunea Europeană, au afirmat surse citate de .

Germania nu se mai opune

De asemenea, și alte bănci din Rusia și Belarus vor fi excluse din sistemul internațional de plăți SWIFT, printre ele aflându-se Sberbank PJSC, cea mai mare instituție finaciară rusească.

Decizia ar putea fi oficializată la o reuniune a ambasadorilor statelor UE la Bruxelles, care va avea loc săptămâna viitoare. Deocamdată, noul set de sancțiuni nu este definitivat putând suferi unele modificări pe parcurs.

Pentru adoptarea setului de sancțiuni este nevoie de aprobarea tuturor țărilor membre. Până acum, să susțină orice măsură care ar viza petrolul rusesc.

În schimb Germania și-a reconsiderat poziția, acum fiind de acord cu limitarea graduală a importurilor. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a spus că nu se va opune embargoului, dar s-a arătat sceptic că aceste măsuri se vor dovedi eficiente.

Uniunea Europeană este cel mai mare importator de petrol rusesc. Problema UE este că blocarea totală a importurilor ar putea duce la o creștere atât de mare a prețului petrolului, încât Rusia ar putea câștiga chiar mai mult de pe urma embargoului.

Importuri UE de 44 de miliarde de euro

Măsurile survin în contextul în care Rusia a stopat exporturile de gaze către Bulgaria și Polonia întrucât nu vor să plătească gazul în ruble.

Potrivit datelor furnizate de Centre for Research on Energy and Clean Air, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, UE a importat combustibili fosili din Rusia în valoare de 44 de miliarde de euro.

Noul pachet de sancțiuni mai include restricții în domeniul consultanței, precum și în ce privește achizițiile imobiliare. De asemenea, este probabilă și instituirea unor sancțiuni personalizate, care să vizeze direct ofițeri din armată și oameni de afaceri care sunt bănuiți ca autori sau complici ai crimelor de război comise de armata rusă în Ucraina.

Unele state membre fac presiuni pentru suplimentarea restricțiilor care vizează comerțul maritim al Rusiei.