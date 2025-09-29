Sport

O nouă lovitură uriașă pentru FCSB înaintea meciului cu Young Boys. Mihai Stoica: „Are nevoie să lipsească”

FCSB are probleme de lot înaintea meciului cu Young Boys Berna din Europa League! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.09.2025 | 20:48
Mihai Stoica alături de jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a vorbit despre problemele medicale întâmpinate în această perioadă de Crețu, Graovac, Dawa și Cercel și, în plus, a transmis că sunt șanse destul de mari ca și Risto Radunovic să lipsească.

Mihai Stoica, îngrijorat înainte de FCSB – Young Boys: „Poate o să lipsească Radunovic”

Oficialul campioanei României a explicat că fundașul stânga muntenegrean are nevoie de acest moment de repaus pentru a putea reveni la capacitatea sa maximă din punct de vedere fizic, după accidentarea prin care a trecut recent. Astfel, se ia în calcul serios scenariul în care el să nu fie utilizat deloc de Elias Charalambous joi seară pe Arena Națională.

„Nu am niciun motiv să fiu optimist după ce am văzut aseară (n.r. cu Oțelul). (n.r. probleme cu accidentările) Crețu, Graovac, Dawa, Cercel. Cum să nu fie probleme? (n.r. Despre meciul Young Boys) Poate o să lipsească Radunovic, pentru că are nevoie să lipsească, în rest vor juca toți. Posibil să nu joace deloc.

Am spus că ne ducem la Deventer și avem un prim 11 competitiv. Ca dovadă, am avut 4 ocazii în prima repriză și am dat un gol. La pauză s-au operat două modificări că așa s-a discutat de la început, dar cu 11-le ăla am câștigat meciul. E posibil să fie folosiți o repriză jucătorii de atac, unde nu sunt soluții. (n.r. Gigi Becali a spus un punct cu Young Boys la Fanatik) Pentru cei care vin la meci ar fi mai bune 3 puncte. (n.r. Ce asistență este așteptată) Cred că vor fi în jur de 30.000”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

Când revine pe teren Adrian Șut

O altă situație problematică din această perspectivă a accidentărilor de la FCSB a fost constituită în ultima perioadă de cele întâmplate cu mijlocașul defensiv. În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Horia Ivanovici a oferit în exclusivitate ultimele detalii vizavi de această chestiune:

„O știre de ultimă oră despre Șut. Obiectivul săptămânii pentru FCSB este ca Șut să fie titular duminică cu Craiova. S-ar putea să intre 20 de minute chiar și cu Young Boys, să își intre în ritm. Apoi să fie titular cu Universitatea Craiova.

O adevărată finală pentru FCSB și pentru Universitatea Craiova, dar mai ales pentru FCSB. Acesta este obiectivul tuturor celor de la FCSB, ca Șut să fie recuperat pentru meciul cu Universitatea Craiova”. 

2.37 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „1 solist” la meciul FCSB - Young Boys
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
