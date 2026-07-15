O nouă magie a lui„Harry Potter” Varga? Patronul trebuie să plătească 1.5 milioane euro până la ora 23.59, altfel CFR Cluj riscă excluderea un an din Europa

Probleme pentru CFR Cluj înainte de startul noului sezon. Ardelenii trec, din nou, prin momente delicate din punct de vedere financiar. Neluțu Varga are de achitat o sumă importantă pentru ca viitorul clubului din Gruia să nu devină unul „negru”. FANATIK a aflat suma și data limită impuse.
CFR Cluj a acumulat mai multe datorii în ultimele sezoane, confruntându-se cu situații nu tocmai plăcute cauzate de sumele de bani restante. Neluțu Varga a fost nevoit în mai multe rânduri să vină cu bani de acasă pentru a asigura buna funcționare, în continuare, a fostei campioane a României. Chiar și în primăvara acestui an, finanțatorul ardelenilor a făcut o infuzie importantă pentru ca echipa lui să obțină licența pentru cupele europene.
FANATIK a aflat că, daca Neluțu Varga nu achită până miercuri, 15 iulie, la ora 23:59 datoria de 1.5 milioane de euro, mare parte către ANAF, după ce a acoperit 500.000 din datoria totală de 2 milioane, CFR Cluj nu va mai putea înregistra niciun jucător din cei aduși în mercato de vară. Ba mai mult, clubul se alege și cu o interdicție de un an in cupele europene, ceea ce ar însemna ratarea încasării unor sume vitale din partea UEFA. Neluțu Varga trebuie să facă rapid rost de bani pentru a evita un asemenea scenariu.
Pe lângă revenirile fotbaliștilor care au fost împrumutați, CFR Cluj a bifat până acum, în această vară, următoarele mutări: Marian Huja (clauză activată – Pogon Szczecin), Yuval Sade (Maccabi Netanya), Andre Moreira (Volos), Renato Pantalon (FK Jablonec), Igor Savic (Zrinjski), Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), Francisco Barrios (Boston River) și Stefan Drazic (APOEL Nicosia). În plus, FANATIK a mai aflat că CFR Cluj este foarte aproape să bată palma cu un fotbalist ce a adunat 50 de meciuri pentru FC Porto.
Dacă datoriile nu sunt stinse, atunci clubul riscă depunctarea. CFR Cluj ar începe noul sezon din SuperLiga cu un handicap important, fapt ce ar putea afecta echipa și în plan moral în perspectiva participării în preliminariile Conference League. Conform regulilor stabilite de FRF la 15 noiembrie 2022, procedurile de penalizare arată astfel:
Concret, dacă la verificarea din 15 iulie 2026, CFR are datorii restante în sensul regulamentului, sancțiunea ar trebui să fie activată pentru următoarea competiție UEFA la care clubul se va califica după constatarea încălcării — deci, cel mai devreme în sezonul 2027/28.
Este exclus însă să primească trei ani interdicție. Așadar, sancțiunea reprezintă o singură excludere de la următoarea competiție UEFA pentru care clubul se califică, nu excluderea din toate competițiile timp de 3 sezoane.