O nouă modalitate de îmbogățire în România. Cum să cumperi trei garsoniere în 10 ani

În marile orașe ale România, garsonierele au devenit foarte căutate pe piața imobiliară de mici investitori care vor să obțină venituri suficient de mari pentru a le asigura independența financiară și o bătrânețe fără grija zilei de mâine. Este vorba de persoane care cumpără câte o garsonieră odată la câțiva ani, urmând ca venitul din închierierea primeia să fie folosit pentru plata celor cumpărate ulterior, scrie .

Unul dintre acești investitori este Cristian Istrătescu, care a intrat în domeniul imobiliarelor în 2009. „De teamă că o să ajung la pensie, văzându-i pe bunicii şi părinţii mei că nu se ajung cu banii, am zis ok, e cazul să fac ceva. Mi-am propus să iau trei garsoniere prin credit, în decursul a zece ani de zile. Am zis că dacă iau câte una la trei ani asta înseamnă doar să strâng avansul pentru acea proprietate”, a declarat Istrătescu.

Filosofia lui Istrătescu este una simplă: cumpără o locuință, iar în urma închirierii acesteia, plătește rata la bancă și îi rămâne și un surplus. Acest surplus este economisit pentru avansul necesar achiziției unei noi proprietăți. „La început, pentru că o să avem rată, diferenţa dintre chirie şi rată poate să ajungă undeva între 50 şi 100 de euro. Adică să plătim o rată de 1.000 de lei, să avem o chirie de 1.500 de lei”, a explicat Cristian Istrătescu.

Iar el nu este singurul care a sesizat această oportunitate. În mai 2022, zeci de oameni s-au pus la coadă dis de dimineață la deschiderea unui complex de locuințe noi din Capitală, în care se făceau discount-uri destul de mari pentru garsoniere și apartamente cu două camere. Între timp, prețul de piață al acestora a crescut cu 10%, asta în mai puțin de un an. De exemplu, un apartament de două camere în zona Lujerului costă la gri în jur de 90.000-95.000 de euro. Pentru finisaje sunt necesare circa 10.000 de euro, iar alte 10.000 de euro necesită mobilarea.

Garsonierele se amortizează mai repede

Prin închiriere, s-ar putea obține circa 500 sau 600 de euro pe lună, iar eventuala revânzare ar aduce un profit de circa 7.000 de euro. „Este un business preferat de români. Este predictibil, este sigur. Clientela este mixtă. Avem studenţi, avem corporatişti, avem medici rezidenţi dacă sunt spitale în zonă”, a declarat Alexandru Adam, agent imobiliar din București.

Potrivit calculelor experților imobiliari, investiția într-un apartament cu două camere se poate amortiza, în urma închirierii, într-un interval de 13 ani și jumătate. Din această perspectivă, garsonierele sunt o investiție mai avantajoasă deoarece închirierea acestora scurtează timpul de amortizare cu circa un an. Astfel că locuințele de mai mici dimensiuni sunt mai căutate în momentul de față de cei care vor să trăiască de pe urma veniturilor aduse de .

Astfel, o garsonieră la gri poate ajunge și la un preț de 65.000 de euro, iar finisajele duc costurile la 70.000 de euro. În mod natural, și mobilarea unei garsoniere este mai puțin costisitoare decât la un apartament, putând fi finalizată la un standard destul de ridicat cu circa 7.000 de euro. Spre deosebire de apartamente, revânzarea unei garsoniere are o marjă de profit mai redusă, însă îi scoate banii mai ușor, la o chirie lunară de circa 400 de euro pe lună.

„Dacă vorbim de piaţa imobilelor vechi, chiar şi acolo o garsonieră se poate vinde în mai puţin de 30 de zile. Se închiriază repede. Sunt costuri mult mai mici de întreţinere. De multe ori se achiziţionează chiar şi pachete”, a afirmat Toma Filipovici, specialist în imobiliare. Acest lucru se întâmplă pentru că scopul achiziției unei garsoniere nu este neapărat revânzarea ei la un preț mai mare, atunci când piața imobiliară este în avânt, ci .

Cumpărarea și închirierea subsecventă face ca o nouă achiziție să fie finanțată de garsoniera deja cumpărată, astfel că devin posibile achiziții în lanț, la intervale relativ mici de timp. „Mă voi opri, probabil, din cumpărat atunci când o să mă retrag undeva pe o plajă, pe o insulă sau cel puţin când o să simt că am acumulat suficient”, estimează Cristian Istrătescu, care a reușit să cumpere trei garsoniere în 10 ani.