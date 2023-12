O nouă plajă apare pe litoralul românesc. O stațiune populară pe vremuri ar putea renaște

O nouă plajă apare pe litoralul românesc al Mării Negre: este vorba de plaja nouă de la Agigea, ale cărei lucrări de înnisipare au fost finalizate luna aceasta. Odată cu aducerea nisipului din largul mării, plaja, odată cu finalizarea tututor lucrărilor, va putea fi redată litoralului românesc.

Lucrările „progresează excelent”

Potrivit directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Hristu Uzun, „În perioada septembrie – decembrie, am reușit să finalizăm lucrarea de înnisipare de la Agigea, astfel încât avem siguranța că vom termina proiectul în câteva luni de zile. S-au creat o zonă și o priveliște deosebită și o siguranță pentru turiștii care vor face plajă pe această zonă. Am finalizat, tot în această perioadă, și la Eforie lotul 5, celula cu care a trebuit să respectăm acordul de mediu prin translatarea de bivalve, după care am făcut înnisiparea. Deci tot lotul 5 l-am finalizat, astfel încât poate fi scos la licitație pentru închiriere”, informează .

„Echipa noastră a finalizat cu succes etapa de înnisipare a plajei, luând în considerare caracteristicile specifice ale zonei, precum falezele înalte şi abrupte şi acţiunile valurilor în condiţii de furtună. În plus, suntem încântaţi să vă informăm că lucrările de protecţie costieră pentru LOTUL 4 – AGIGEA progresează excelent!

Până în decembrie 2023, avem următoarele progrese: Dig 1 – 17% finalizat; Dig 2 – 15% finalizat; Dig 3 – 50% finalizat; Dig 4 – 70% finalizat. Biostructura de mediu pentru Lotul 4 a fost complet finalizată, iar procesul de înnisipare a plajei s-a încheiat cu succes acum câteva zile. După finalizarea lucrărilor, zona Agigea va avea o apărare de mal de aproximativ 1200 m şi o plajă nou create”, a informat Administrația.

Era plaja privată a lui Gheorghe Gheorghiu Dej

Agigea, cu o lungime de 800 de metri și o lățime de aproximativ 100 de metri, este ultima plajă extinsă anul acesta în sudul litoralului românesc. Potrivit primarului comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, plaja de la Agigea „era plaja privată a lui Gheorghe Gheorghiu Dej”, scrie .

„Ea a fost catalogată ulterior ca și plajă tehnologică, adică plajă pentru exploatație de pescuit, acum, în acest moment, această suprafață de 12 mii de metri pătrați are denumirea de plajă turistică”, a spus edilul.

„S-a creat o zonă și cu priveliște deosebită și o siguranță pentru turiștii care vor face plajă pe această zonă”, a subliniat și Hristu Uzun, potrivit sursei citate. Finalizarea lucrărilor înseamnă că noua plajă va putea intra în , o veste bună pentru și pentru locuitorii din Agigea.

Dezvoltarea durabilă a litoralului

Potrivit Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, „Aceste iniţiative sunt cruciale pentru dezvoltarea durabilă a întregului litoral românesc, având în vedere schimbările climatice şi nevoile de protecţie la eroziune pe termen lung. Proiectul nostru are ca scop prevenirea şi gestionarea riscului prin protecţia la eroziune a liniei ţărmului românesc, oferind o soluţie adaptată pe o durată de viaţă de 50 de ani”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.805.641.721,67 lei, din care 2.722.170.915,77 lei sunt finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, iar restul de 15% este cofinanţat de la bugetul de stat.