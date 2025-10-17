O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct

CFR Cluj nu trece prin cea mai bună perioadă. , „feroviarii” au remizat în SuperLiga, scor 2-2 în deplasare cu Csikszereda. O altă persoană importantă din club vrea să plece, urmând astfel modelul fostului președinte.

Răzvan Zamfir, pe picior de plecare după Csikszereda – CFR Cluj 2-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, într-un dialog cu Cristi Balaj, a dezvăluit că o altă persoană va pleca de la CFR Cluj. Este vorba despre Răzvan Zamfir, actual șef al departamentului de scouting din cadrul clubului.

„Spuneai, Cristi, că ‘noi lăsăm în urmă’, vorbeai de echipa ta. Din informațiile noastre, după tine va pleca și Răzvan Zamfir de la CFR Cluj. Eu îți spun care sunt informațiile noastre.

Voi ați făcut o echipă acolo și plecarea ta a lăsat niște urme printre colaboratori. Din informațiile noastre, Răzvan Zamfir va fi următorul care va pleca de la CFR Cluj în perioada imediat următoare”, a declarat Cristi Coste.

Ce se întâmplă cu datoriile de la CFR Cluj

Jurnalistul Cristi Coste a amintit și de , deși Neluțu Varga a încercat să achite, nu au fost plătite, asta din cauza fondurilor lichide insuficiente.

„Ieri, pe , am vorbit cu domnul Varga despre acel deadline care a fost pentru UEFA vizavi de datorii. Este vorba de monitorizarea care s-a făcut pe 15 octombrie, nu se plătise datoriile.

Domnul Varga spunea că nu vor fi probleme, dar va fi o amendă sau ceva de genul acesta. Se va da o altă dată și se va plăti totul până la urmă”, a spus Cristi Coste.

Cristi Balaj a transmis că, de când a plecat de la CFR Cluj, nu mai e la curent cu ce se întâmplă: „Nu cunosc, nu am amănunte. De săptămâna trecută nu m-am mai implicat”.

Cum a reacționat Neluțu Varga după decizia UEFA

Neluțu Varga a oferit o declarație, în exclusivitate, pentru FANATIK în care a abordat situația în care se află CFR Cluj. Patronul echipei din Gruia este convins că problemele se vor rezolva și a anunțat că suporterii nu trebuie să își facă griji.

„Nu e nicio problemă și niciun stres. Într-adevăr, a fost termenul limită ieri (n.r. miercuri). Am avut eu niște lucruri care nu mi s-au rezolvat, dar suntem în regulă. Cu Fiorentina am rezolvat ce era de rezolvat, cu Pafos la fel.

Mâine sau poimâine o să primească băieții un salariu, iar săptămâna viitoare încă un salariu, așa că o să rezolvăm cu băieții, iar totul este în regulă. Într-adevăr, am depășit termenul, dar nu este nimic primejdios. Cred că vom primi un avertisment sau în cel mai rău caz o amendă și se va stabili o altă dată până la care să aducem aceste datorii la zi.

Oricum, nu am niciun fel de stres și panică pentru că noi nu suntem recidiviști, nu am mai avut nicio problemă. Plus că licența de Europa se va da în primăvară și atunci trebuie ca totul să fie pe zero și să fie în regulă. Din punctul ăsta de vedere, CFR Cluj nu are nicio problemă”, a declarat Neluțu Varga, pentru FANATIK.