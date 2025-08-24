O nouă plecare de la CFR Cluj!? Fostul colaborator al lui Dan Petrescu, semne de întrebare după 1-4 la Galați

CFR Cluj trece printr-o perioadă de criză. La finalul partidei, Laurențiu Rus, omul care a stat pe banca feroviarilor în duelul cu gruparea din Galați, a vorbit despre viitorul său.

CFR Cluj, la pământ. Ardelenii au pierdut cu 1-4 la Galați

Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Dan Petrescu. Andrea Mandorlini a fost instalat în funcția de antrenor a câștigătoarei Cupei României, însă nu a putut sta pe bancă la meciul cu Oțelul Galați. Locul său a fost luat de Laurențiu Rus.

Ce se întâmplă cu Laurențiu Rus, fostul secund al lui Dan Petrescu de la CFR

Tehnicianul, care s-a ocupat de pregătirea jucătorilor în ultimele zile, a dat de înțeles că încă nu e sigur dacă va continua la CFR Cluj sau va pleca și el de la echipă, așa cum a făcut Dan Petrescu, după înfrângerea suferită în Suedia.

„O să avem o discuție, în primul rând cu domnul Petrescu, apoi cu cei din conducere, să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Laurențiu Rus, conform

„Mister a lucrat aici un an și ceva, e greu să schimbi principiile unui antrenor în două-trei zile”

În plus, acesta recunoaște că situația prin care trece echipa este una extrem de complicată. Lucrurile nu merg deloc bine pentru CFR Cluj, iar echipa pare că are nevoie de un reset total. Ferovarii au încasat 21 de goluri în ultimele șase meciuri!

„Într-adevăr, e o perioadă foarte urâtă pentru noi. Cred că jucătorii au nevoie de o perioadă de recuperare, care să fie foarte scurtă. Trebuie să rezolvăm foarte multe probleme, se vede. Atât în cadrul jocului, cât și cu tot ce se întâmplă la club în acest moment. Cu cât se prelungește mai mult această perioadă, cu atât mai greu va fi să revenim. Categoric că erau demoralizați și înainte de meci. Tocmai de asta am vrut să-i ridicăm un pic.

Am controlat oarecum începutul de joc, dar după prima gafă, ați văzut, toată lumea era cu capul în pământ. O atitudine care nu e normală când joci la CFR, indiferent de gafa pe care o faci. Mai era mult de jucat până la final. A avut un impact și plecarea lui Dan Petrescu. Rezultatul de la Hacken categoric a fost unul dezastruos și foarte greu de digerat de jucători.

Mister a lucrat aici un an și ceva, e greu să schimbi principiile unui antrenor în două-trei zile. A fost o perioadă dificilă. Problemele de sănătate l-au afectat, și cel mai important pentru dânsul era să gestioneze partea de sănătate, pentru că e primordială”, a mai spus Laurențiu Rus.