Sport

O nouă plecare de la CFR Cluj!? Fostul colaborator al lui Dan Petrescu, semne de întrebare după 1-4 la Galați

CFR Cluj, în cădere liberă. Fostul secund al lui Dan Petrescu a vorbit despre viitorul său la clubul din Gruia. „O să avem o discuție”.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 19:34
O noua plecare de la CFR Cluj Fostul colaborator al lui Dan Petrescu semne de intrebare dupa 14 la Galati
ULTIMA ORĂ
O nouă plecare de la CFR Cluj!? Fostul colaborator al lui Dan Petrescu, semne de întrebare după 1-4 la Galați. Foto: SportPictures

CFR Cluj trece printr-o perioadă de criză. Ardelenii au suferit două înfrângeri umilitoare în doar câteva săptămâni: 2-7 cu Hacken și 1-4 cu Oțelul. La finalul partidei, Laurențiu Rus, omul care a stat pe banca feroviarilor în duelul cu gruparea din Galați, a vorbit despre viitorul său.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, la pământ. Ardelenii au pierdut cu 1-4 la Galați

Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Dan Petrescu. Andrea Mandorlini a fost instalat în funcția de antrenor a câștigătoarei Cupei României, însă nu a putut sta pe bancă la meciul cu Oțelul Galați. Locul său a fost luat de Laurențiu Rus.

Ce se întâmplă cu Laurențiu Rus, fostul secund al lui Dan Petrescu de la CFR

Tehnicianul, care s-a ocupat de pregătirea jucătorilor în ultimele zile, a dat de înțeles că încă nu e sigur dacă va continua la CFR Cluj sau va pleca și el de la echipă, așa cum a făcut Dan Petrescu, după înfrângerea suferită în Suedia.

ADVERTISEMENT

„O să avem o discuție, în primul rând cu domnul Petrescu, apoi cu cei din conducere, să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Laurențiu Rus, conform DIGI Sport.

„Mister a lucrat aici un an și ceva, e greu să schimbi principiile unui antrenor în două-trei zile”

În plus, acesta recunoaște că situația prin care trece echipa este una extrem de complicată. Lucrurile nu merg deloc bine pentru CFR Cluj, iar echipa pare că are nevoie de un reset total. Ferovarii au încasat 21 de goluri în ultimele șase meciuri! În plus, vedeta echipei, Louis Munteanu, refuză să mai joace pentru formația din Gruia, așa cum a anunțat FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

„Într-adevăr, e o perioadă foarte urâtă pentru noi. Cred că jucătorii au nevoie de o perioadă de recuperare, care să fie foarte scurtă. Trebuie să rezolvăm foarte multe probleme, se vede. Atât în cadrul jocului, cât și cu tot ce se întâmplă la club în acest moment. Cu cât se prelungește mai mult această perioadă, cu atât mai greu va fi să revenim. Categoric că erau demoralizați și înainte de meci. Tocmai de asta am vrut să-i ridicăm un pic.

ADVERTISEMENT
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali...
Digisport.ro
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”

Am controlat oarecum începutul de joc, dar după prima gafă, ați văzut, toată lumea era cu capul în pământ. O atitudine care nu e normală când joci la CFR, indiferent de gafa pe care o faci. Mai era mult de jucat până la final. A avut un impact și plecarea lui Dan Petrescu. Rezultatul de la Hacken categoric a fost unul dezastruos și foarte greu de digerat de jucători.

Mister a lucrat aici un an și ceva, e greu să schimbi principiile unui antrenor în două-trei zile. A fost o perioadă dificilă. Problemele de sănătate l-au afectat, și cel mai important pentru dânsul era să gestioneze partea de sănătate, pentru că e primordială”, a mai spus Laurențiu Rus.

ADVERTISEMENT
FCSB – FC Argeș, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Ce...
Fanatik
FCSB – FC Argeș, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Ce echipă a aliniat Elias Charalambous
Alex Mitriță, spectaculos din nou în China! Internaționalul român a fost printre cei...
Fanatik
Alex Mitriță, spectaculos din nou în China! Internaționalul român a fost printre cei mai buni din Meizhou Hakka – Zhejiang Professional
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la...
Fanatik
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!