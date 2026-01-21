O nouă plecare de la Dinamo! Ce jucător a mai pierdut Zeljko Kopic

ADVERTISEMENT

Dinamo punctează și la capitolul despărțiri. După plecările lui Kyriakou Charalampos (30 de ani) și atacantul Luca Bărbulescu (18 ani), formația din Ștefan cel Mare a decis să împrumute un fotbalist de perspectivă.

Casian Soare, împrumutat la CS Dinamo

Relația dintre FC Dinamo și CS Dinamo este una foarte bună. Cum formația din SuperLiga arată foarte bine și s-a întărit în această perioadă de mercato, Zeljko Kopic a decis să împrumute unii dintre jucătorii tineri.

După ce Luca Bărbulescu a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, conducerea echipei a decis ca și Casian Soare să prindă mai multe minute în a 2-a jumătate a sezonului.

Tânărul fotbalist și-a găsit repede angajament și nu a schimbat culorile. Mai exact, Casian Soare a fost împrumutat la CS Dinamo pentru a doua parte din această stagiune. Florin Bratu îl va avea la dispoziție pentru cantonamentul din Valea Iașului. De menționat este faptul că Vadym Kyrychenko s-a întors la FC Dinamo din împrumut.

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre Casian Soare

Înainte de reluarea SuperLigii, , în special la jucătorii tineri. Președintele „câinilor” e de părere că aceștia trebuie să capete minute în alte părți, iar apoi să revină mai puternici.

„Pentru noi, cu siguranță, copiii care au jucat foarte puțin vor merge să joace sau, cel puțin, să fie acolo, cu mai multe șanse de a juca la alte echipe.

Căutăm soluții, la momentul acesta, pentru Tabuncic, soluție pentru Luca (Bărbulescu), soluție pentru Licsandru, probabil, să vedem pentru Casi (Casian Soare)”, a declarat Andrei Nicolescu pentru .

Cifrele lui Casian Soare

Soare a avut parte de o accidentare serioasă și a stat departe de teren timp de patru luni. Oricum, el nu era considerat o opțiune principală de către antrenorul Zeljko Kopic.

Casian Soare și-a petrecut prima parte a carierei la Șelimbăr, pentru care a strâns 43 de meciuri și 3 goluri. La Dinamo, de la momentul transferului, , fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.