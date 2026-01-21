Sport

O nouă plecare de la Dinamo! Ce jucător a mai pierdut Zeljko Kopic

Dinamo s-a despărțit de al treilea jucător în actuala perioadă de mercato. Formația din Ștefan cel Mare a decis să împrumute unul dintre tinerii de perspectivă.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 17:30
O noua plecare de la Dinamo Ce jucator a mai pierdut Zeljko Kopic
ULTIMA ORĂ
Un nou fotbalist a părăsit Dinamo! Despre cine este vorba. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Dinamo punctează și la capitolul despărțiri. După plecările lui Kyriakou Charalampos (30 de ani) și atacantul Luca Bărbulescu (18 ani), formația din Ștefan cel Mare a decis să împrumute un fotbalist de perspectivă.

Casian Soare, împrumutat la CS Dinamo

Relația dintre FC Dinamo și CS Dinamo este una foarte bună. Cum formația din SuperLiga arată foarte bine și s-a întărit în această perioadă de mercato, Zeljko Kopic a decis să împrumute unii dintre jucătorii tineri.

ADVERTISEMENT

După ce Luca Bărbulescu a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, conducerea echipei a decis ca și Casian Soare să prindă mai multe minute în a 2-a jumătate a sezonului.

Tânărul fotbalist și-a găsit repede angajament și nu a schimbat culorile. Mai exact, Casian Soare a fost împrumutat la CS Dinamo pentru a doua parte din această stagiune. Florin Bratu îl va avea la dispoziție pentru cantonamentul din Valea Iașului. De menționat este faptul că Vadym Kyrychenko s-a întors la FC Dinamo din împrumut.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre Casian Soare

Înainte de reluarea SuperLigii, Andrei Nicolescu anunța că la Dinamo vor exista mai multe plecări, în special la jucătorii tineri. Președintele „câinilor” e de părere că aceștia trebuie să capete minute în alte părți, iar apoi să revină mai puternici.

„Pentru noi, cu siguranță, copiii care au jucat foarte puțin vor merge să joace sau, cel puțin, să fie acolo, cu mai multe șanse de a juca la alte echipe.

ADVERTISEMENT

Căutăm soluții, la momentul acesta, pentru Tabuncic, soluție pentru Luca (Bărbulescu), soluție pentru Licsandru, probabil, să vedem pentru Casi (Casian Soare)”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Radio Dinamo 1948.

Cifrele lui Casian Soare

Soare a avut parte de o accidentare serioasă și a stat departe de teren timp de patru luni. Oricum, el nu era considerat o opțiune principală de către antrenorul Zeljko Kopic.

Casian Soare și-a petrecut prima parte a carierei la Șelimbăr, pentru care a strâns 43 de meciuri și 3 goluri. La Dinamo, de la momentul transferului, are doar două apariții, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

  • 25.000 de euro este cota lui Casian Soare
  • 2 meciuri a adunat atacantul la Dinamo
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe...
Fanatik
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun”
O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat...
Fanatik
O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat cariera unei singure echipe
Champions League, etapa 7. Arne Slot, glume pe seama înlocuirii sale de la...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Arne Slot, glume pe seama înlocuirii sale de la Liverpool: ”Xabi Alonso m-a sunat și m-a întrebat cum e aici”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR...
Jurnalul.ro
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și...
adevarul.ro
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş...
Observatornews.ro
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui...
Libertatea.ro
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber....
RTV.NET
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!