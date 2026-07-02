Sport

O nouă plecare la Rapid! A venit o ofertă de ultim moment și Daniel Pancu rămâne descoperit pe o poziție cheie

Rapid ar putea pierde un nou titular înainte de startul sezonului! Deși în acest moment se află în cantonament cu echipa, fotbalistul ar putea să nu se mai întoarcă în România
Ciprian Păvăleanu
02.07.2026 | 16:20
O noua plecare la Rapid A venit o oferta de ultim moment si Daniel Pancu ramane descoperit pe o pozitie cheie
ULTIMA ORĂ
Marian Aioani ar fi foarte aproape de un transfer în Israel. Foto: Sportpictures.eu
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După ce a fost foarte contestat de suporteri în sezonul recent încheiat, Marian Aioani este în căutarea unei portițe de ieșire de la Rapid și se pare că a găsit-o. Portarul titular al giuleștenilor ar avea o ofertă din Israel și este din ce în ce mai probabil ca el să nu se întoarcă în România alături de giuleșteni, deși în acest moment se află în cantonamentul din Austria.

Marian Aioani, pe picior de plecare de la Rapid. Cine este echipa care ar fi pus ochii pe portarul giuleștenilor

Portarul internațional a plecat în cantonament alături de Rapid, însă este foarte probabil să nu mai plece cu același avion. Conform gsp.ro, Marian Aioani este urmărit cu atenție de israelienii de la Maccabi Netanya, iar în următoarele ore se va lua o decizie cu privire la viitorul său.

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Deși este unul dintre portarii principali ai naționalei, Aioani nu mai este foarte bine văzut la Rapid. Galeria giuleșteană nu l-a mai iertat din derby-ul cu Dinamo în care a intrat pe teren în ciuda problemelor musculare și a cerut schimbare după doar 4 minute, lăsându-i locul neexperimentatului Briciu, care a și greșit la primul gol. Pe lângă Briciu și Aioani, Rapid îi mai are la dispoziție pe Bogdan Ungureanu și Dejan Iliev, al doilea fiind accidentat încă din finalul sezonului trecut.

Aioani nu se află în cea mai bună perioadă a carierei

Pe lângă faptul că a fost huiduit în ultimele meciuri la echipa de club, nici în echipamentul naționalei Marian Aioani nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ba chiar a gafat la ultimele două meciuri în care a fost titular. Deși ambele au fost partide amicale, încrederea în calitățile sale a scăzut, mai ales că Gică Hagi are la dispoziție foarte mulți portari de valoare.

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Pe lângă Ionuț Radu, care este titularul de drept din poarta „tricolorilor”, selecționerul României se mai poate orienta către Ștefan Târnovanu, de la FCSB, Răzvan Sava, de la Universitatea Craiova, Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, și chiar către Horațiu Moldovan, dacă își va găsi o echipă la care să fie titular.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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