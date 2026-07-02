O nouă plecare la Rapid! A venit o ofertă de ultim moment și Daniel Pancu rămâne descoperit pe o poziție cheie

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După ce a fost foarte contestat de suporteri în sezonul recent încheiat, Marian Aioani este în căutarea unei portițe de ieșire de la Rapid și se pare că a găsit-o. Portarul titular al giuleștenilor ar avea o ofertă din Israel și este din ce în ce mai probabil ca el să nu se întoarcă în România alături de giuleșteni, deși în acest moment se află în cantonamentul din Austria.

Marian Aioani, pe picior de plecare de la Rapid. Cine este echipa care ar fi pus ochii pe portarul giuleștenilor

Portarul internațional a plecat în cantonament alături de Rapid, însă este foarte probabil să nu mai plece cu același avion. Conform , Marian Aioani este urmărit cu atenție de israelienii de la Maccabi Netanya, iar în următoarele ore se va lua o decizie cu privire la viitorul său.

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Deși este unul dintre portarii principali ai naționalei, Galeria giuleșteană nu l-a mai iertat din derby-ul cu Dinamo în care a intrat pe teren în ciuda problemelor musculare și a cerut schimbare după doar 4 minute, lăsându-i locul neexperimentatului Briciu, care a și greșit la primul gol. Pe lângă Briciu și Aioani, Rapid îi mai are la dispoziție pe Bogdan Ungureanu și Dejan Iliev, al doilea fiind accidentat încă din finalul sezonului trecut.

Aioani nu se află în cea mai bună perioadă a carierei

Pe lângă faptul că a fost huiduit în ultimele meciuri la echipa de club, nici în echipamentul naționalei Marian Aioani nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ba chiar Deși ambele au fost partide amicale, încrederea în calitățile sale a scăzut, mai ales că Gică Hagi are la dispoziție foarte mulți portari de valoare.

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Pe lângă Ionuț Radu, care este titularul de drept din poarta „tricolorilor”, selecționerul României se mai poate orienta către Ștefan Târnovanu, de la FCSB, Răzvan Sava, de la Universitatea Craiova, Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, și chiar către Horațiu Moldovan, dacă își va găsi o echipă la care să fie titular.