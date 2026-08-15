O nouă relație amoroasă în sportul mondial. Cu ce model faimos se iubește starul celor de la Chelsea

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Starul celor de la Chelsea s-a afișat cu cea cu care formează un cuplu de ceva vreme. Descoperă cine sunt protagoniștii celei mai noi povești de dragoste din sportul mondial. Cu ce model faimos se iubește, de fapt, jucătorul de fotbal.

El este fotbalistul care are o iubită super celebră

Fundașul stânga care a petrecut patru ani la Rayo Vallecano, unde , a dat lovitura atât în planul profesional, cât și în cel sentimental. Pep Chavarria (28 ani) s-a alăturat clubului , unde a semnat un contract pe o perioadă de 5 ani, în valoare de aproximativ 18 milioane de lire sterline.

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În plus, primește încă 1,7 milioane de lire sterline în bonusuri. Renumitul fotbalist spaniol o duce de minune, fiind extrem de încântat de această schimbare. În afara terenului se întâlnește cu superbul model Pawgli (27 ani), conform . Frumoasa brunetă nu și-a împărtășit niciodată numele complet, unele surse precizând că o cheamă Paula Martin.

Cu toate acestea, se prezentă cu o poreclă pe care o are din copilărie. Se spune că numele este influențat de personajul emblematic Mowgli din Cartea Junglei. Mai mult decât atât, influencerul este mai faimos decât sportivul, aceasta având o comunitate mare de urmăritori în online. Pe Instagram are peste 200.000 de fani, însă pe TikTok depășește 1,1 milioane.

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Postările sale atrag imediat atenția, mai ales dacă sunt realizate în destinații exotice sau în costum de baie. Bruneta i-a cucerit pe toți cu formele sale fizice de invidiat. Spre exemplu, una dintre cele mai recente imagini, în care apare pe un iaht, în timp ce ținea în mână o nucă de cocos, într-un bikini roz minuscul, a adunat 17.000 de aprecieri.

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Mesajul primit de fotbalist de la iubita sa

Tânăra de origine spaniolă i-a fost aproape jucătorului în ziua în care a anunțat că va juca în Marea Britanie. Cuplul care este cel mai recent din lumea sportului mondial se pregătește acum pentru mutarea la Londra. Vedeta locuiește momentan în Madrid, însă se vehiculează că este gata să renunțe la traiul din Spania. În aceeași notă, Pawgli s-a arătat extrem de încântată de evoluția profesională a lui Pep Chavarria.

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„Ți-am spus și am avut încredere că viața te va răsplăti pentru tot efortul, rezistența și disciplina ta. Ce amestec de emoții, dar sunt mereu atât de fericită și mândră de tine și de toate lucrurile bune care ți se întâmplă”, a scris influencerița, pe contul oficial de Instagram, în dreptul unor imagini.

În secțiunea de comentarii Pep Chavarria i-a răspuns iubitei sale. Fotbalistul lui Chelsea consideră că această schimbare se datorează într-o măsură destul de mare partenerei sale. Pawgli este cea mai mare susținătoare a spaniolului, după cum a dezvăluit chiar acesta în public. De asemenea, și-a exprimat dragostea pentru ea.

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„Și asta este datorită ție, dragostea mea. Îți mulțumesc că ai fost mereu acolo pentru mine. Te iubesc atât de mult, mereu împreună”, a notat starul, pe aceeași rețea de socializare. Mesajul său a primit peste 2.400 de aprecieri de la urmăritori, semn că noul cuplu este deja pe placul fanilor.