O nouă repatriere la Farul? Hagi e dispus să-l aducă înapoi: când s-ar putea concretiza mutarea

Farul Constanța caută în continuare întăriri pentru a scăpa de primejdia play-out-ului Superligii. După ce în vară a bifat câteva transferuri notabile, printre care cele ale lui Bogdan Țîru și Denis Alibec, Gică Hagi s-a orientat să-l readucă la formația sa și pe unul dintre tinerii promițători ai academiei, transferat în Franța pe 2 milioane de euro. Acum, mutarea este tot mai aproape de a se concretiza.

O nouă repatriere la Farul? Hagi este dispus să-l aducă înapoi pe Alexi Pitu

Internaționalul de tineret Alexi Pitu ar urma să accepte în cele din urmă să joace din nou pentru echipa de la malul mării. Jucătorul român în vârstă de 22 de ani este liber de contract în acest moment, după despărțirea de francezii de la Girondins de Bordeaux din vară.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la , atât Pitu cât și clubul condus de Gică Hagi au reluat discuțiile, iar șansele ca mutarea să se realizeze sunt tot mai mari. Fotbalistul român a fost foarte aproape de a reveni la Farul încă din luna septembrie, când s-a și antrenat cu echipa constănțeană, însă a tot așteptat o ofertă din străinătate, mai potentă financiar.

, motivând că Pitu a refuzat mai multe oferte venite pe filiera lui. Astfel, cunoscutul impresar a considerat că jucătorul său este unul pretențios și nu mai are rost să continue colaborarea cu acesta.

ADVERTISEMENT

Alexi Pitu a mai fost curtat de o altă echipă din Superligă

Trebuie menționat că , doar că șansele de a ajunge în Gruia au fost foarte mici, din cauza pretențiilor financiare ale fotbalistului român.

“Noi am dat la FANATIK că cei de la Cluj îl vor pe Pitu… E într-adevăr ceva, dar pot să vă spun din surse sigure, astăzi am discutat cu ei, șansele ca Pitu să ajungă sub comanda lui Dan Petrescu sunt în acest moment de 10 la sută.

ADVERTISEMENT

Deci nici Pitu, fostul jucător al lui Gică Hagi, se pare că nu va ajunge la CFR Cluj. Mai sunt niște șanse, mai sunt niște discuții, dar procentele de reușită sunt undeva la 10-20 la sută maxim. Dar maxim. Nu știu exact de ce nu ar putea ajunge. Poate au și ei un buget, or fi ajuns la concluzia că nu-i poate ajuta…

[…] Și pretențiile lui Pitu sunt foarte mari, cică visează cai verzi pe pereți, iar de aceea șansele ca el să ajungă de la Bordeaux la CFR Cluj sunt undeva de maxim 10-20 la sută”, a dezvăluit atunci jurnalistul Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Alexi Pitu a bifat 41 de partide în tricoul celor de la Bordeaux, echipă din liga a doua a Franței și a reușit să înscrie doar un singur gol. Atacantul român a fost transferat de la Farul la gruparea franceză pentru suma de 2 milioane de euro, iar acum are o cotă de piață, conform , de nu mai puțin de 700.000 de euro.