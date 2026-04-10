O nouă sărbătoare legală, discutată în Parlament. Ar urma să fie zi liberă pentru angajați

Deputații PNL Alexandru Muraru, liderul organizației județene Iași, și Gigel Știrbu, fost ministru al Culturii au depus la Senat un proiect de lege prin care Ziua Independenței va deveni sărbătoare legală, devenind zi liberă pentru angajați. Alți 11 parlamentari liberali au semnat proiectul ca susținători.

Deja sărbătoare națională, 10 Mai va deveni zi liberă

Ziua de 10 mai era deja legiferată ca sărbătoare națională, prin Legea 189/2021, însă actul normativ prevedea explicit că este zi lucrătoare. Lucrurile s-ar putea schimba în cazul adoptării proiectului inițiat de liberali care modifică atât legea menționată, cât și Codul Muncii.

„Ziua de 10 Mai este o dată fundamentală în istoria modernă a României, având o triplă semnificație regală și națională între 1866 și 1947: sosirea principelui Carol I în 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea ca regat în 1881. A fost sărbătorită ca Ziua Națională, simbolizând independența și modernizarea țării între 1866 și 1947. 10 Mai a fost celebrată drept Ziua Națională a României sau Ziua Regalității, simbolizând unitatea, independența și dinastia”, se spune în a proiectului de lege.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, proiectul elimină din Legea 189/2021 prevederea că 10 mai este zi lucrătoare, iar în Codul Muncii este introdusă ca , alături de alte zile de sărbătoare legală, listă ce conține date care au fie semnificație națională, fie religioasă. Astfel lista completă a zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează va fi următoarea:

1 și 2 ianuarie;

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;

prima și a doua zi de Paști;

1 mai – Ziua Muncii;

10 mai – Ziua Independenței;

1 iunie – Ziua Copilului;

prima și a doua zi de Rusalii;

Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

prima și a doua zi de Crăciun;

două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate de cultele religioase, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Motivele invocate de inițiatori

Declararea zilei de 10 Mai ca zi liberă este justificată prin mai multe considerente, pe lângă cel al semnificației pe care o are această dată în istoria României. În primul rând este evocată alinierea cu practica țărilor europene care au un număr similar sau mai mare de zile libere de sărbătoare națională, cu accent deosebit pus pe datele cu semnificație istorică. De asemenea, inițiatorii susțin că acordarea unor zi libere plătite constituie o formă de recompensare a muncii.

„Sărbătorile legale permit salariaților să petreacă timp cu familia, fiind necesar un echilibru între viața profesională și cea personală”, este un alt argument invocat de către inițiatori. În fine, se mai spune că stabilirea datei de 10 mai ca zi liberă plătită va fi un stimulent pentru industria HoReCa, care va beneficia de pe urma turismului intern, precum și un acces mai larg la evenimente culturale.

„Impactul socio-economic generat de adoptarea propuneri legislative este unul pozitiv pentru societatea românească, pentru mediul de afaceri, pentru agenții economici din domeniul HoReCa, având în vedere amploarea manifestărilor asociate sărbătoririi unei zile naționale de o mare importanță pentru istoria României și pentru promovarea valorilor spirituale și culturale ale societății românești”, se mai spune în expunerea de motive.

Inițiatorii susțin că s-au consultat în elaborarea proiectului cu „factori determinanți” care au fost de acord cu promovarea inițiativei legislative. După ce va trece de etapa dezbaterii publice, proiectul va intra în procedura legislativă de la Senat, În aceste condiții, chiar și în cazul adoptării sale, celebrarea Zilei Independenței ca zi liberă nu va fi posibilă mai devreme de anul viitor.