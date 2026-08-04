Sport

O nouă schimbare de siglă la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Există un vibe foarte pozitiv!”

Contestată de suporteri, dar și de fostele glorii, după adoptarea actualei sigle, Dinamo plănuiește să o schimbe din nou. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile despre noua identitate a clubului.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 20:10
O noua schimbare de sigla la Dinamo Anuntul lui Andrei Nicolescu Exista un vibe foarte pozitiv
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O nouă schimbare la Dinamo. Andrei Nicolescu modifică din nou sigla. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a decis actuala siglă încă dinaintea startului acestui sezon, dar criticile dure primite au făcut-o să ia în considerare o nouă schimbare. Andrei Nicolescu a dezvăluit toate detaliile despre procesul în care se află noua emblemă a clubului, care va apărea pe echipamente și obiectele legate de echipă din stagiunea viitoare.

Dinamo își schimbă sigla din nou

La începutul lunii mai din acest an, Dinamo își prezenta noua siglă. Decizia luată de superiorii din „Ștefan cel Mare” a pornit un val de reacții dure, de la fostul patron Cristi Borcea, până la un protest amplu al suporterilor. Văzând că actuala emblemă nu poate fi tolerată de suflarea dinamovistă, Andrei Nicolescu și colaboratorii săi au pornit un nou proces de schimbare al acesteia.

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De data aceasta, conducerea clubului a luat în calcul să poarte discuții cu reprezentanții galeriei pentru stabilirea unei noi identități vizuale, iar procesul se îndreaptă către ultima etapă. „Suntem într-un dialog foarte deschis și pozitiv cu reprezentanții suporterilor de peste șapte săptămâni. Suntem în zona finală de a cere agenției care să lucreze pentru acest lucru.

În interior există un vibe foarte pozitiv între club și reprezentanții suporterilor, lucrul ăsta cred că ar trebui transmis pe mai multe canale. Cât de curând, probabil, se va intra în a doua fază a acestui proces”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit sport.ro.

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Cât va dura schimbarea siglei lui Dinamo. Andrei Nicolescu a explicat toți pașii

Planul de modificare a noii sigle a apărut la scurt timp după prezentarea ei, văzând reacțiile dure ale suporterilor. Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA că orice modificare a identității vizuale presupune îndeplinirea mai multor pași importanți: consultări ample, implicarea unor specialiști și, ulterior, proceduri birocratice care pot dura chiar și un an și jumătate. „Vom căuta cele mai bune agenții și oameni care să poată să aibă un cuvânt, iar dacă această optimizare va însemna să se modifice o dungă sau cu totul, asta e o problemă a profesioniștilor și legată de cât mai multă lume dinamovistă va fi de acord cu asta.

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După care urmează o procedură de înregistrare, de consolidare a identității. În opinia mea, toată această procedură durează între 14 și 18 luni. Poate să dureze și mult mai puțin, nu știm. Nu știm ce înseamnă noua siglă, dacă e ceva similar cu aceasta sau ceva diferit. Nu avem cum să ne dăm cu părerea”, declara Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, în mai 2026.

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Sub precedenta siglă, Dinamo câștigase 6 trofee și, mai mult de atât, ajungea în grupele cupelor europene. Tot cu aceasta pe tricouri, clubul înregistra prima și singura sa retrogradare în 2022.

  • 2004 fusese anul în care Dinamo adoptase precedenta siglă, cu cei doi câini roșii
  • 1998 este anul primei apariții a câinilor roșii pe sigla lui Dinamo
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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