Sport

O nouă schimbare pentru sportivul care și-a înșelat soția cu prietena acesteia. E la un pas de a-și decide viitorul

Milionarul care i-a fost infidel partenerei cu una dintre apropiatele ei face o transformare uriașă în carieră. Ce decizie urmează să ia pentru evoluția profesională.
Alexa Serdan
11.07.2026 | 06:30
O noua schimbare pentru sportivul care sia inselat sotia cu prietena acesteia E la un pas de asi decide viitorul
Ce decizie trebuie să ia milionarul australian. Sursa foto: Instagram.com
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Sportivul care și-a înșelat soția cu prietena acesteia și din cauza căruia două familii au de suferit a anunțat ce urmează să facă. Cunoscutul milionar este la un pas de a-și decide viitorul, având mai multe opțiuni remarcabile.

După infidelitate trece printr-o altă transformare

Renumitul jucător de fotbal Lachie Neale (33 de ani) este din nou în vizorul oamenilor. Australianul care este dublu campion cu Brisbane Lions a dezvăluit că va pleca de la echipă. În urmă cu aproximativ o lună se vehicula că va da lovitura financiară cu un contract pe trei sezoane cu Collingwood. Mutarea de 2 milioane de euro încă nu s-a concretizat.

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Acum, sportivul care se află în proces de divorț cu soția sa, Jules (36 ani), are parte de o altă transformare. Milionarul care și-a înșelat partenera de viață cu cea mai bună prietenă a acesteia este la un pas de a-și dedice viitorul profesional. Potrivit foxsports.com.au, acesta este dorit de mai multe echipe.

Printre cele care luptă pentru el se numără Collingwood, St Kilda, Essendon, Adelaide, Fremantle şi West Coast. De asemenea, clubul cu care are contract în prezent plusează cu un contract avantajos. Brisbane Lions își dorește să-l aibă în continuare, însă schimbarea pe care o va face are legătură și cu mama copiilor săi.

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Femeia s-a mutat deja cu cei mici în orașul natal, Perth. Astfel, australianul a plecat deja din Brisbane pentru a fi în preajma urmașilor săi. Mai mult decât atât, sunt șanse mari ca Lachie Neale să vrea să facă o mutare de domiciliu pentru a-i fi mai ușor în relația cu cei mici. Distanța este un lucru esențial în acest punct al carierei sale.

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Declarația milionarului despre schimbarea profesională

„Evident, e un lucru binecunoscut că ai mei copii sunt în Perth. Am și restul familiei, tata locuiește în prezent în Hamilton, dar se întoarce la Robe în weekenduri. Iar mama și tatăl meu vitreg locuiesc la o fermă, la granița dintre Australia de Sud și Victoria.

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Așa că trebuie să cântăresc opțiunile: să fiu mai aproape de ei sau de copii, ori să rămân în Brisbane și să fac lucrurile să funcționeze și acolo – e cu siguranță o posibilitate. Trebuie doar să analizez totul… succesul, aspectele financiare, tot ce implică practicarea acestui sport.

Am 33 de ani – probabil nu mai am mult timp la dispoziție. Așa că, da, pur și simplu cântăresc toate variantele”, a mărturisit Lachie Neale, mai arată sursa menționată mai devreme. După ce a fost infidel în mariaj sportivul a vândut proprietatea pe care o achiziționase în 2022. Așadar, nu este deloc de mirare că este gata de o nouă aventură.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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