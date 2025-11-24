O nouă stație de pompieri construită în Sectorul 4, la doi pași de Parcul Tineretului. Daniel Băluță: „Oamenii au nevoie de siguranță”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, anunță construirea unei noi stații de pompieri în cartierul Tineretului. Este a doua investiție de acest fel realizată în Sectorul 4 după unitatea din strada Perșani, acolo unde în urmă cu aproximativ doi ani a fost inaugurată prima stație de pompieri ridicată în ultimii 35 de ani.

Se construiește o nouă stație de pompieri în Sectorul 4

Unele dintre cele mai importante investiții din Sectorul 4 sunt cele destinate protecției civile. În acest sens, a doua stație de pompieri este construită în cartierul Tineretului. Cu doi ani în urmă, în Sectorul 4 se ridica prima unitate destinată salvatorilor bucureșteni din ultimele decenii. Vorbim de o stație formată din unitatea de pompieri, stația de descarcerare, Unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalul Bagdasar-Arseni și secția de arși din incinta aceleiași unități medicale.

Anunțul privind construirea noii stații de pompieri a fost făcut de primarul Daniel Băluță într-o conferință de presă. Edilul a subliniat că astfel de investiții sunt necesare, deoarece cetățenii trebuie să fie în siguranță.

„Construim această stație de pompieri pentru că oamenii au nevoie de siguranță. La nivelul orașului, siguranța începe cu două lucruri esențiale: prevenția și pregătirea reală pentru a răspunde rapid în situații de urgență. Oricât de bine ar funcționa un oraș, dacă intervențiile întârzie, dacă infrastructura nu este pregătită și dacă oamenii nu sunt protejați, totul devine fragil”, a declarat Daniel Băluță.

Stația ISU Perșani, prima unitate construită în ultimii 35 de ani

din cadrul ISU Perșani au acționat cu rapiditate în cazul tragediei din Rahova petrecută în luna octombrie. „ Am avut, recent, două incidente majore în București: explozia de la blocul din Rahova și incendiul de pe strada Ion Nuțu din Sectorul 5. În ambele cazuri, echipajele de la stația ISU Perșani au fost acolo și au contribuit direct la limitarea pagubelor și la protejarea oamenilor.

Stația despre care vă spun am construit-o de la ZERO în Sectorul 4 și este prima unitate de pompieri ridicată în București în ultimii TREIZECI ȘI CINCI de ani. Este clar că avem nevoie de mai multe astfel de facilități în București și tocmai de aceea v-am invitat astăzi aici, în Tineretului, unde construim de la zero a doua stație ISU din Sectorul 4”, a adăugat edilul.

Noua unitate de pompieri se va afla lângă Parcul Tineretului, astfel încât timpul de reacție va fi redus în această zonă aglomerată. De asemenea, stația va fi construită într-o clădire nouă, urmând să fie utilizată de 15 angajați din cadrul ISU simultan. Va fi dotată cu două autospeciale de intervenție, o ambulanță și două motociclete.

Daniel Băluță: „Tot ce am construit în Sectorul 4 trebuie să devină regulă în tot Bucureștiul”

Noua unitate va fi finalizată în cel mult 12 luni. Investiția se ridică la 9 milioane de lei, banii provenind din bugetul local. „Acest sistem de siguranță și sănătate înseamnă, pe lângă această unitate pe care o construim, și stația din strada Perșani. 1100 de metri pătrați, cu sală de sport, dormitoare, bucătărie, vestiare, birouri, spații tehnice și o cazarmă ce găzduiește o autospecială de intervenție, echipaj de terapie intensivă mobilă, unitate de descarcerare și motocicletă pentru intervenție rapidă.

Tot ce am construit în Sectorul 4 pentru siguranța oamenilor trebuie să devină regulă în tot Bucureștiul: clădiri publice care nu pun pe nimeni în pericol, poduri și pasaje verificate și puse în siguranță, instituții care lucrează împreună și se completează – de la pompieri și spitale, până la autoritățile locale. Pentru că, în fond, asta ne dorim cu toții, , iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde”, a adăugat Daniel Băluță.

Ministrul sănătății: „În București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU”

La conferința de presă organizată pentru comunicarea celor mai recente date privind construirea noii stații de pompieri a fost invitat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a ținut să precizeze că unitățile de pompieri aflate în interiorul cartierelor sunt esențiale în planurile de protecție a sănătății și siguranței publice.

„Creșterea capacității de răspuns pentru sistemul de sănătate, pentru situații de urgență este esențială. Și s-a văzut în ultima perioadă când am întâmpinat astfel de situații la care s-a răspuns într-un timp rapid, tocmai pentru că infrastructura din Sectorul 4 a fost pregătită pentru acest lucru.

Și mă refer aici, în special, la explozia din Rahova, unde, dacă noua stație ISU nu era pregătită și dotată, cea construită de către primarul Daniel Băluță, lucrurile nu ar fi mers la fel de bine și timpul de răspuns nu ar fi fost la fel de scurt.

Din analiza pe care o avem la Ministerul Sănătății, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, în București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU , care să răspundă într-un timp cât mai rapid unor situații de urgență. Sunt sigur că Daniel Băluță, atunci când va fi Primar General, se va ocupa în prima parte a mandatului să construiască încă 10 stații”, a transmis ministrul sănătății.