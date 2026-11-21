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Steaua București are o „soră” tocmai în Spania! În timp ce Florin Talpan și Gigi Becali se războiesc de ani întregi în instanță pentru numele și palmaresul clubului din Ghencea, în Peninsula Iberică a existat o echipă inspirată de formația roș-albastră. Stiaua d’Asturies a fost înființată de cinci spanioli fascinați de fotbalul românesc. Marius Lăcătuș a avut un rol indirect în această poveste.

Cum a apărut o nouă Steaua în Spania! Povestea celor cinci prieteni din Oviedo

Totul a început în vara anului 2005, la Oviedo, în nordul Spaniei. Cinci prieteni au decis să înființeze o echipă de fotbal, însă nu reușeau să cadă de acord asupra numelui. Soluția a venit de la unul dintre fondatori, care avea legături cu România și cunoștea povestea Stelei București.

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Spaniolii au ales să se inspire din numele câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. Așa a apărut Stiaua d’Asturies, o denumire adaptată limbii asturiene. Echipa a fost înscrisă în Segunda Regional, al șaptelea eșalon al fotbalului spaniol. „Eram cinci fondatori, iar unul dintre ei avea legături cu România și știa de Marius Lăcătuș, care a evoluat la Oviedo. Căutam un nume și ne-am gândit la Steaua. I-am zis Stiaua, ca să-i dăm o conotație în limba asturiană”, povestea unul dintre fondatori.

Spaniolii au împrumutat și culorile României! Ce s-a ales de Stiaua d’Asturies

Legătura cu nu s-a oprit la nume. Spaniolii au ales să joace în galben, după modelul echipamentului naționalei României. Motto-ul clubului a devenit „Puxa Stiaua!”, adică „Înainte, Stiaua!”. „Am ales culoarea galbenă pentru echipamentele noastre, precum cele ale României. Întotdeauna am fost un club cunoscut pe plan local, mai ales în orașul Oviedo, datorită numelui Stiaua. Atrăgea atenția multor oameni, iar unora li se părea amuzant”, a mai spus fondatorul echipei.

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Stiaua d’Asturies s-a remarcat și prin implicarea în comunitate. Clubul a câștigat de două ori un premiu pentru fair-play și a fost recompensat pentru promovarea limbii asturiene. Aventura s-a încheiat în 2021, după 16 sezoane consecutive, când fondatorii au decis să retragă echipa. Brandul a rămas.

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Marius Lăcătuș, legătura surprinzătoare dintre Steaua București și echipa din Spania

Marius Lăcătuș a fost unul dintre motivele pentru care spaniolii au ales numele Stelei. Legendarul atacant a evoluat la Real Oviedo între 1991 și 1993, după experiența de la Fiorentina. A strâns 59 de meciuri și a marcat nouă goluri pentru formația iberică.

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„ ” a rămas atașată de orașul spaniol și după retragere. Și-a cumpărat o locuință în Asturias și a revenit în repetate rânduri în regiune. Într-un interviu acordat în 2006, Lăcătuș spuunea: „Pentru mine, Spania e Oviedo”.