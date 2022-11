O nouă superputere militară în Europa. Țara care se înarmează până-n dinți într-un ritm accelerat

Anii următori vor aduce o schimbare amplă a ierarhiei militare din Europa, Polonia urmând să devină una dintre cele mai puternice armate de pe continent, cu o capacitate mare de descurajare a unui atac pe flancul estic al NATO. Programul de achiziții anunțat de Varșovia ar putea face armata poloneză mai puternică decât armata Germaniei, se arată într-o analiză .

Armata poloneză, pe care le să devină mai mare decât cea germană

Când o rachetă a explodat într-un sat de la frontiera polono-ucraineană și a ucis două persoane, unii politicieni europeni s-au temut de o reacție pripită a guvernului polonez, ținând seama de antipatia profundă a acestei țări față de Rusia. Numai că autoritățile de la Varșovia și-au păstrat cumpătul, mulțumindu-se doar să-și pună armata în stare de alertă până la clarificarea incidentului. Ulterior, s-a dovedit că racheta nu era rusească, ci ucraineană, fiind vorba de un accident nefericit.

Calmul guvernului polonez derivă din faptul că dispune, probabil, de cea mai bună armată din Europa din perspectiva înzestrării și antrenamentului, iar în anii care vor urma va deveni și mai puternică. Teama polonezilor față de Rusia, față de care nutresc o aversiune istorică, i-a făcut să ignore tendința gândirii militare din ultimele decenii pentru care războiul convențional era depășit. „Armata poloneză trebuie să fie atât de puternică încât să nu trebuiască să lupte tocmai din cauza puterii sale”, spunea Mateusz Morawiecki.

„Polonia a devenit cel mai important partener al nostru în Europa continentală”, a spus, la rândul său, un oficial superior al armatei americane, menționând contribuția polonezilor la ajutorarea Ucrainei și întărirea apărării în zona baltică. Prin comparație, același ofițer susținea că eficiența Germaniei ca partener militar al SUA s-a redus din cauza dezbaterilor interne privind modul în care ar trebui revitalizată armata odată cu războiul ruso-ucrainean.

Polonia va crește ponderea cheltuielilor militare de la 2,4% din PIB la 5%, în timp ce Germania, care a cheltuit 1,5% din PIB anul trecut, încă mai analizează dacă să ajungă la pragul de 2% după ce va cheltui cele 100 de miliarde de dolari pe care vrea să le aloce înzestrării Bundeswehr-ului. Polonia are deja mai multe tancuri și obuziere decât Germania și este pe cale să o depășească din punct de vedere al numărului militarilor. Germania are 170.000, dar ținta polonezilor este de 300.000 până în 2035.

Deja efectivele au ajuns la 150.000, dintre care 30.000 aparțin de o forță de apărare teritorială creată în 2017. Este vorba de „soldați de weekend” care au făcut 16 zile de instrucție, urmate de cursuri periodice. Inițial, au existat dubii legate de combativitatea acestei forțe, însă succesul Ucrainei în utilizarea de miliții mobile echipate cu lansatoare de grenade antitanc a făcut ca această ideea să pară acum una bună.

O altă deosebire este că Germania are dificultăți în recrutarea de militari profesioniști, o problemă cu care Polonia nu se confruntă. „Polonezii au o atitudine mult mai pozitivă față de armată decât germanii pentru că ei au trebuit să lupte pentru libertatea lor”, crede Gustav Gressel, fost ofițer austriac și expert în probleme de securitate la European Council on Foreign Relations. „În cercurile militare nimeni nu are dubii privind calitatea armatei poloneze”.

Program amplu de achiziții militare

Rămâne discutabil însă în ce măsură întărirea armatei se va reflecta în creșterea influenței politice a Varșoviei. Guvernul condus de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) are o relație foarte încordată cu Uniunea Europeană și nici cu administrația Biden relațiile nu sunt grozave, după ce președintele american s-a referit la guvernul polonez ca fiind unul „totalitar”.

Însă armata poloneză devine mai puternică nu doar din perspectiva numărului și calității instruirii, ci și în ce privește dotările. Polonia a încheiat în această primăvară un acord de 4,9 miliarde de dolari cu SUA pentru achiziția a 250 de tancuri Abrams, după acordul din 2020 privind cumpărarea a 32 avioane de vânătoare F-35, contract de 4,6 miliarde dolari, avioanele urmând să completeze dotarea aviația care are deja avioane F-16.

Ultimul val de achiziții anunțate este constituit de contractele cu Coreea de Sud, care însumează circa 10-12 miliarde de dolari pentru cumpărarea a 180 de tancuri K2 Black Panther, 200 obuziere K9 Thunder și 218 lansatoare de rachete K239 Chunmoo. Acestea sunt doar echipamentele la mâna a doua, în final Coreea de Sud urmând să livreze 1.000 de tancuri și 600 de obuziere până la finele acestui deceniu.

„Nicio țară occidentală nu vrea să-și extindă armata atât de mult și atât de repede. Cei care vor primi contractele de înzestrare vor avea de câștigat timp de decenii pentru echipamentul trebuie întreținut și reparat”, crede Mariusz Cielma, editor la Nowa Technika Wojskowa, un site specializat în analiză militară.

Armamentul coreean este atrăgător din perspectiva prețului mai redus decât cel al producătorilor americani și europeni, însă motivul este legat și de considerente politice, în contextul în care Polonia este supusă unor critici virulente de la Bruxelles din cauza reformelor din sistemul judiciar și al altor măsuri luate de Varșovia. „Noi suntem gata să cumpărăm armament din alte țări UE, dar trebuie să înceteze războiul împotriva Poloniei. Suntem pregătiți să acordăm contracte și bani, dar nu și atunci când ni se spune că nu există stat de drept în Polonia”, spunea, la începutul acestei luni, Jarosław Kaczyński, președintele PiS. O excepție este contractul pentru elicoptere Leonardo, de 1,7 miliarde euro, dar înțelegerea prevede ca acestea să fie fabricate în Polonia.

Unii experți polonezi pun sub semnul întrebării necesitatea achizițiilor, afirmând că este o modalitate prin care guvernul actual vrea să-și recapete popularitatea, întrucât polonezii susțin ideea unei armate puternice care să descurajeze . Se ridică dubii și asupra capacității economiei de a susține acest efort, în pofida creșterii robuste din ultimii ani. „Trebuie să existe un echilibru între cheltuielile militare și dezvoltarea economică generală a țării. Oricare ar fi planurile, ar trebui să facă o analiză asupra condițiilor strategice ale securității Poloniei de după războiul din Ucraina”, a afirmat Stanisław Koziej, fost șef al Biroului pentru Securitate Națională din cadrul președinției poloneze.

Foloasele le trage tot Germania

Deși relațiile bilaterale sunt încordate, iar istoria comună este una agitată, Germania este în situația paradoxală în care ar avea beneficii majore de pe urma înarmării Poloniei, care va deveni o țară-tampon între ea și Rusia. Cu cât va fi mai puternică armata poloneză, cu atât mai sigură va fi Polonia. „Am impresia că Germania își caută următorul hamac”, a comentat Gustav Gressel făcând trimitere la reputația Germaniei legată de o atitudine relaxată în ce privește apărarea, în timp ce aliații ei, îndeosebi SUA, suportă costurile asigurării securității Europei.

Dacă politicienii de la Berlin pot spera că polonezii le vor asigura protecția militară, nu același lucru se poate spune despre generalii germani care cer de multă vreme alocarea de fonduri mai mari pentru apărare.

plănuiește o reorganizare majoră a armatei sale, anunță săptămânalul german Der Spiegel, care a intrat în posesia unui document intern al Bundeswehr, intitulat Orientări Operaționale pentru Armată. Documentul semnat de generalul Eberhard Zorn avertizează ca armata germană se va confrunta cu ani grei în continuare. El cere imperios pregătirea militarilor pentru un conflict cu Rusia şi subliniază că apărarea țării și a NATO trebuie să fie în centrul acestor planuri în viitor. „Trupele trebuie să se concentreze total pe apărarea împotriva unui atac”, a afirmat Zorn, care este și inspector general al Bundeswehr, forțele armate germane.

Întrucât un conflict direct pe flancul estic al NATO a devenit “din nou probabil”, Germania trebuie să joace un rol de pionierat în Europa și să-și întărească forțele armate, se arată în raportul de 68 de pagini, care îi solicită guvernul german să regândească de la zero atitudinea în sectorul militar.

Bugetul militar german pentru anul viitor, care a fost aprobat de comisia de buget a Bundestag la sfârșitul săptămânii trecute și urmează să fie adoptat oficial de parlament săptămâna viitoare, oferă fonduri majorate semnificativ pentru anul viitor. Potrivit acestuia, în 2023 vor fi disponibile aproximativ 50,1 miliarde de euro din bugetul ordinar plus 8,4 miliarde de euro din programul special de 100 de miliarde de euro.

Site-ul Global Firepower, care anunță anual un index al forței militare al fiecărui stat, plasează Franța pe primul loc în Europa, urmată de Marea Britanie, Italia, Germania, Spania și Ucraina. Polonia este pe locul 7, în timp ce România este pe locul 12. Trebuie spus însă că acest index ia în calcul o serie de indicatori cantitativi, precum numărul de soldați sau cantitatea de armament, defalcată pe fiecare tip (tancuri, avioane, tunuri etc.), nu și calitatea instruirii sau a armamentului deținut.