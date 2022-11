O nouă ”țară” pe harta Europei. Cum a apărut statul fictiv Listenbourg

Pentru a râde de americani, pe care nu îi consideră chiar cei mai buni specialiști în domeniul geografiei, un utilizator francez de Twitter a inventat o nouă țară în Europa.

Pe 30 octombrie, contul de Twitter , deținut de francezul Gaspard Hoelscher, a inventat : Listenbourg.

Plasată fictiv în prelungirea Peninsulei Iberice, vecină cu Portugalia și Spania, această țară a apărut cu scopul de a-i ironiza pe americanii şi presupusa lor lipsă de cunoştinţe de geografie, potrivit .

În mesajul inițial care a însoțit imaginea cu noul stat, Hoelscher a scris: ”Sunt sigur că americanii nu ştiu numele acestei ţări”.

Întrebat, în glumă, de un alt internaut despre cine nu cunoaște existența Listenbourg-ului, Hoelscher a răspuns: ”Ei (n.r. americanii) nici măcar nu știu cum să plaseze Franța, așa că vă las să vă imaginați cum vor proceda cu Listenbourg”.



La ora publicării acestui material, postarea inițială cu ”noul stat” din Europa a adunat peste 116.000 de aprecieri și aproape 11.500 de redistribuiri.

Gluma francezului . Au apărut postări satirice care discutau despre guvern, turism și economie.

În plus, un imn național împreună cu un steag alb-roșu cu un vultur auriu au apărut pe YouTube pe un cont pretins oficial al guvernului din Listenbourg. Există și o primă filmare din satelit cu noul stat.



Cu Hoelscher la cârmă, în calitate de președinte și fondator, a fost format un cabinet care să i se alăture, potrivit .

În hora glumelor au intrat și cei de la Rynair. Compania aeriană a postat un Tweet cu mesajul: ”Mândri să anunțăm noua noastră bază din Listenbourg!”.

Proud to be announcing our new base in Listenbourg!

