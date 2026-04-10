O nouă tragedie în fotbal! A murit antrenorul naționalei cu care România se va duela în toamnă

Antrenorul secund al naționalei Poloniei și-a pierdut în această dimineață, în timpul unui antrenament personal.

Tragedie în fotbalul din Polonia. Antrenorul naționalei a murit în această dimineață

Jacek Magiera, fost internațional polonez și actual antrenor secund al naționalei Poloniei, a murit la vârsta de 49 de ani. Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, tehnicianul ar fi suferit un colaps în timpul unei alergări de dimineață, fiind ulterior transportat de urgență la spital, unde medicii nu au mai reușit să îl salveze. Vestea a provocat un șoc în lumea fotbalului polonez și internațional, Magiera fiind considerat unul dintre cei mai respectați antrenori ai generației sale. El activa în staff-ul echipei naționale, lucrând alături de selecționerul Jan Urban, în cadrul unui proiect de reconstrucție a reprezentativei Poloniei.

De-a lungul carierei, Magiera a avut un parcurs solid atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat în principal la Legia Varșovia, club cu care a obținut trofee interne importante și pentru care a devenit o figură cunoscută în fotbalul polonez. Ulterior, s-a dedicat carierei de tehnician, lucrând inclusiv la echipele naționale de juniori ale Poloniei. Cel mai notabil moment al carierei sale de antrenor principal a fost sezonul 2016–2017, când a condus Legia Varșovia către titlul de campioană a Poloniei și către o participare remarcabilă în Liga Campionilor, unde echipa a obținut rezultate istorice pentru fotbalul polonez.

Magiera urma să fie adversarul României în Nations League

România urmează să înceapă meciurile oficiale în toamnă, acolo unde are o grupă dificilă în Nations League, cu Suedia, Polonia și Bosnia. Astfel, Jacek Magiera, antrenorul polonez ce tocmai a decedat, urma să fie adversarul tricolorilor în perioada următoare.

Tricolorii vor avea prima partidă cu Suedia, în deplasare, după care vor juca pe teren propriu, cu Bosnia, urmând ca duelul cu Polonia, din deplasare, să fie programat pentru luna octombrie. Această competiție și-a arătat importanța pentru că oferă o șansă în plus de calificare ori la Cupa Mondială, ori la Campionatul European.

Decesul lui Magiera vine la doar câteva zile după moartea lui Mircea Lucescu

Desigur, această perioadă este una dificilă pentru fotbalul mondial, dar în principal pentru fotbalul din România. Mircea Lucescu, considerat cel mai mare antrenor din istoria țării, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București, după mai multe complicații cardiace.

„Il Luce” este al treilea cel mai galonat antrenor din istoria fotbalului, asta după ce a reușit să câștige 35 de trofee în cariera sa, fiind depășit doar de alte două numele grele ale acestui sport, Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. Au fost peste 15.000 de oameni care și-au luat rămas bun de la „Il Luce” și au trecut pe la Arena Națională, acolo unde trupul neînsuflețit a fost depus.