O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă

Fotbalul este în doliu după dispariția prematură a lui Alan Nagle, un care s-a stins din viață la o vârstă fragedă. Vestea a căzut ca un trăsnet în comunitatea sportivă din Cork.

Alan Nagle a fost crescut de Castleview AFC, club la care a evoluat la nivel de copii, juniori și seniori, înainte de a face pasul spre academia lui Cork City FC. Fundașul a ajuns la Cork City în 2017, la nivel Under-15, și a petrecut patru ani în cadrul clubului, bifând prezențe pentru echipele Under-17 și Under-19.

Anunțul decesului a fost făcut inițial de Castleview AFC, care a transmis un mesaj emoționant. Clubul a transmis condoleanțe familiei, cu un gând special pentru fratele său, James, antrenor în cadrul echipei. Ulterior, și a reacționat oficial. „Suntem devastați de vestea trecerii în neființă a fostului nostru jucător”, au transmis reprezentanții echipei.

Decizia luată de fosta echipă a lui Alan Nagle după decesul acestuia

În semn de respect față de memoria lui Alan Nagle, Castleview AFC a anunțat amânarea tuturor meciurilor programate în acest weekend, la toate categoriile de vârstă.

„Cu profundă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare a trecerii la cele veșnice a lui Alan Nagle. Alan a fost un tânăr fotbalist extrem de talentat, care a reprezentat clubul nostru cu onoare la nivel de juniori, iar mai târziu în echipele de Juniori și Munster Senior League. Talentul și potențialul său deosebit l-au purtat până la Cork City, o dovadă clară a calităților sale și a respectului de care se bucura.

Transmitem, de asemenea, cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune lui James, fratele său și antrenorul echipei noastre de Junior Premier, tatălui său, Frank, întregii familii Nagle, precum și tuturor prietenilor lui Alan, în aceste momente extrem de dificile. Gândurile noastre sunt alături de voi. Odihnește-te în pace, Alan”, au transmis cei de la Castleview AFC.